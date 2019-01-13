Bartın'daki Aladağ Mahallesi'nden, dün gece saatlerinde bir kadın cinayeti daha işlendi. İddiaya göre 46 yaşındaki Şenol K., kıskandığı eşi Gül K.'yle (42) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Şenol K. mutfaktan aldığı bıçakla Gül K.'yi göğsünden bıçakladı.

İKİ ÇOCUK ANNESİYDİ

DHA'da yer alan habere göre ağır yaralanan Gül K., 112 Acil ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk annesi Gül K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şenol K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Gül K.'nin cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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