Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Eşini öldürüp intihara kalkışan koca öldü

Konya'da, ikinci kez boşandığı eşi Esmanur Karadayı'yı (22) sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdükten sonra başına ateş ederek intihara kalkışan Muhammet Karadayı (26),tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Eşini öldürüp intihara kalkışan koca öldü
DHA

Olay, geçen salı günü saat 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sırçalı Mescit Caddesi'nde meydana geldi. Camcılık yapan Muhammet Karadayı, 4 yıl önce evlendiği, aradan geçen süreçte boşanıp, tekrar evlendiği ve 20 Kasım'da anlaşmalı olarak yeniden boşandığı Esmanur Karadayı'yı sokak ortasında tabancayla başına ateş ederek öldürdü.

Ardından aynı tabancayı başına dayayıp, intihara kalkıştı. O anlarda güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Karadayı, tedavi altına alındığı Konya Şehir Hastanesi'nde bugün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

1000 TL sosyal yardımı başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet 1000 TL sosyal destek başvuru sonuç sorgulama ekranı
GÜNDEM1000 TL sosyal yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Akraba iki aile arasında arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı
GÜNDEMArazi kavgasında kan aktı: Ölü ve yaralılar var
Fatih'te 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
GÜNDEMFatih'te korkutan yangın!
Sınavlar iptal mi? Sınavlar olacak mı, ertelendi mi?
GÜNDEMSınavlar olacak mı, ertelendi mi?
İstanbul'da maske dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle aranan zanlı Karsta yakalandı
GÜNDEMMaske dolandırıcısı kıskıvrak
Evinde başından vurulan genç, hayatını kaybetti
GÜNDEMAdana'da korkunç olay! Başından vuruldu
Şehirler arası seyahat yasağı var mı hafta sonu? Özel araçla il dışı seyahat yasak mı? Yılbaşı seyahat yasağı.
GÜNDEMHafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var?
Bakan Ersoy Tunceli'de terörle mücadelenin kahramanlarıyla buluştu
GÜNDEMKomandolarla bir arada
Ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Ziya Selçuk'dan tablet açıklaması!
GÜNDEMZiya Selçuk'dan tablet açıklaması!
Düzce’de 77 bin litre kaçak alkol ele geçirildi: 10 gözaltı
GÜNDEM77 bin litre kaçak alkol ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X