Erzurum'un Palandöken İlçesi'nde, 28 Mart 2016 tarihinde Elmadağı Sokağı üzerinde, işsiz olan Halil İbrahim Kızılkaya (46),daha önce boşandığı, iki çocuğunun annesi ve özel güvenlik görevlisi olan eski eşi Neslihan Kızılkaya'yı (31) 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Kızılkaya eşinin boynuna 3, göğüsüne 4 bıçak darbesi vurdu. Koca Kızılkaya, aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.

TEDAVİ GÖRÜP TUTUKLANDI

DHA'da yer alan habere göre Neslihan Kızılkaya toprağa verilirken, hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen Halil İbrahim Kızılkaya, 4 Nisan 2016'da çıkarıldığı 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Neslihan Kızılkaya'nın ağabeyi Halit Tunalı, Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak o dönem 13 ve 4 yaşında olan yeğenlerinin vesayetini aldı.

"ÖLÜM AYLIĞININ YARISINI VERİN"

Halil İbrahim Kızılkaya hakkında 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Eşini öldürmekten E-Tipi Cezaevi'nde kalan Halil İbrahim Kızılkaya yargılama aşamasında SGK'ya dilekçe ile başvurarak, öldürdüğü eşinden bağlanacak ölüm aylığının yarısının çocuklarına yarısının da kendisine verilmesini talep etti. Bu durumu öğrenen ağabeyi Halit Tunalı, SGK'ya giderek durumu yetkililere bildirdi. SGK yetkilileri ise mahkeme sonlandığında kararı kendilerine ulaştırılmasını istedi.

MAHKEME: "İNDİRİMSİZ AĞIR MÜEBBET"

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 Eylül 2016'da görülen karar duruşmasında Halil İbrahim Kızılkaya, 'kasten nitelikli insan öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkûm edildi. Heyet, Halil İbrahim Kızılkaya'ya öldürdüğü eşine iftira attığı, haksız yere töhmet altında bıraktığı için tahrik ve takdir indirimi uygulamadı. Mahkeme hazırladığı gerekçeli kararın bir örneğini de SGK İl Müdürlüğü'ne gönderdi. Gönderilen karar sonrası, katil kocanın isteği reddedildi ve Neslihan Kızılkaya'nın ölüm aylığı çocuklarına bağlandı.

İSTİNAF CEZAYI MÜEBBETE İNDİRDİ

Kararın temyiz edilmesi ardından dosya, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'nci Ceza Dairesi'nde görüşüldü. Ceza Dairesi 'Halil İbrahim Kızılkaya'nın istinaf aşamasında saygılı tutum ve davranışları, delilleri daireye yanlış aksettirme imkânı varken kötüye kullanmaması, yerel mahkemenin sanığın kişiliği üzerindeki değerlendirmesinin annelerinin ölmesi nedeniyle sanıkla husumeti bulunan müşterek çocuklarının beyanına dayanması, pişman olduğunu açıkça belirtmesi ve cezanın geleceği üzerindeki etkileri nedeniyle 'saygın tutum' indirimi ile cezayı ömür boyu hapse çevirdi.

YARGITAY DA TAKDİRİ İNDİRİMİ ONADI

İstinaf'ın kararı Yargıtay 1'nci Ceza Dairesi'nce incelendi. Yargıtay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mağdur aile avukatının suçun tasarlanarak işlendiğini, bu nedenle takdiri indirimi uygulanması gerektiği yönündeki talebini kabul etmedi. 1'inci Ceza Dairesi, sanık avukatının haksız tahrik indirimi talebini de reddederek İstinaf Mahkemesi'nin kararını yerinde buldu. Böylece Halil İbrahim Kızılkaya'ya verilen müebbet hapis cezası onanmış oldu.