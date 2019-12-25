DHA

Olay, 3 Haziran günü saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesindeki 2 katlı müstakil evde yaşandı. Hurda toplayıp satan Süleyman Ülüs, 6 aydır ayrı yaşadığı eşi Dilek Ülüs'ü konuşmak için eve çağırdı. Süleyman Ülüs, boşanma davası açan eşine yeniden birlikte olma teklifinde bulundu. 12 ve 13 yaşında 2 çocuk annesi olan ve bir otelde çalışan Dilek Ülüs teklifi reddetti. Bunun üzerine Süleyman Ülüs, evdeki pompalı tüfekle eşine ateş etti. Karnından vurulan Dilek Ülüs, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Gözaltına alınan Süleyman Ülüs ise tutuklandı. Ameliyat edilen Dilek Ülüs, tedavisinin ardından taburcu edildi.

HEYETE TEŞEKKÜR ETTİ

Tutuklu sanık Süleyman Ülüs, Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davada son kez hakim karşısına çıktı. Önceki ifadelerini ağlayarak, tekrarlayan Süleyman Ülüs, eşini öldürme amacı olmadığını savundu. Eşinin saf bir insan olduğunu ve kendisini hala sevdiğini öne süren Süleyman Ülüs, mahkeme başkanının "Son sözün nedir?" sorusuna "Ben size hakkımı helal ediyorum. Siz de bana hakkınızı helal edin" yanıtını verdi. Mahkeme, kocayı, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, olay anında yardıma gelenlere tüfek doğrulttuğu için de 'tehdit' suçundan 2,5 hapis cezasına çarptırdı. Cezayı duyan sanık tutuklu sanık, mahkeme heyetine teşekkür etti.

'KADIN CİNAYETİ HABERLERİNİ GÖRÜNCE TELEVİZYONA BAKAMIYORUM'

Duruşma sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dilek Ülüs, adaletin yerini bulduğunu söyledi. Hakimlere teşekkür eden Dilek Ülüs, "Kadınlara şiddet gösteren erkekler umarım ağır cezalar alır. Tek dileğim o. Allah'ından bulsun. Kadın cinayeti haberlerini görünce televizyona bakamıyorum. Çünkü aynı acıyı ben çektim. O yüzden çok kötüyüm. Hiçbir zaman böyle bir acının yaşanmasını istemiyorum. Psikolojim bozuluyor onları öyle görünce. Onların yaşadığı şeyi ben de görüyorum" dedi.