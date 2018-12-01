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İstanbul'da yaşayan Ali K. ve Sinem K., 3 yıl önce evlendi. Uyuşturucu kullandığı öne sürülen Ali K. ile Sinem K (22). arasında sık sık tartışmalar çıkmaya başladı. Sinem K., bir süre sonra kız çocuğunu da yanına alarak babası Murat B.'nin Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki evine yerleşti. 6 ay sonra Ali K. eşi Sinem K., ile görüşerek uyuşturucu kullanmayacağına dair söz verdi. Kocasının söyledikleri karşısında ikna olan Sinem K., evine geri döndü. Evine geri dönen Sinem K. ile Ali K., arasında yeniden tartışma yaşandı. Uyuşturucu kullanmaya devam ettiği öne sürülen Ali K., iddialara göre eşine şiddet uygulamaya başladı.
ÇOCUĞU GÖRMEK İSTEDİ
DHA'da yer alan habere göre yaklaşık 15 gün önce çocuğunu yanına alarak yeniden baba evine dönen Sinem K., kocası Ali K.'dan boşanmak için de hazırlık yaptı. Bir markette işe başlayan Sinem K.'nın peşini bırakmayan kocası, çocuğunu görmek istediğini söyledi. Sinem K. da bu isteğe olumlu cevap verdi. Çocuğunu görmek için Sinem K.'nın babasına ait eve gelen Ali K., eşi Sinem K.'ya çocuğu yanında götüreceğini söyleyince çift arasında tartışma yaşandı.
EŞİNİ BEŞ YERİNDEN BIÇAKLADI
Tartışmanın büyümesi üzerine Sinem K. babası Murat B. ve Ali K., birlikte evden dışarı çıktılar. Tartışma sokakta da devam edince Ali K. yanında taşıdığı bıçakla eşi Sinem K.'yı beş yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Sinem K., babası ve çevredeki vatandaşlar tarafından 100 metre ileride bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sinem K., Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
BABA GÖZYAŞLARINI TUTUMADI
Kızının gözlerinin önünde bıçaklanmasına şahit olan baba Murat B. ise şoka girdi. Hastanenin acil servis kapısının önünden bir an olsun ayrılmayan Murat B., gözyaşlarına hakim olamadı. Eşi Tülay B.'yi durumdan haberdar eden acılı babayı, yakınları teselli etti. Hastaneye gelen anne Tülay B., gözyaşları içinde kocasına sarıldı.
"AĞLAMA ANNE, BEN İYİYİM" DEDİ
Özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sinem K., ambulansa götürülürken annesi Tülay B.'nin ağladığını gördü. Beş yerinden bıçaklanan Sinem K., sedyeden annesine seslenerek, "Ağlama anne, ben iyiyim" dedi. Olayla ilgili polisin çalışmaları devam ediyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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