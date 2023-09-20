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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kahramanmaraş'ta eşini ve kızını öldürüp gömen kadının davası zaman aşımından düştü

        Eşini ve kızını öldürüp gömen kadının davası zaman aşımından düştü

        Kahramanmaraş'ta işlenen bir cinayet 20 yıl sonra torunun soruları üzerine ortaya çıktı. Cinayet zanlısı 76 yaşındaki H.F.'nin eşini ve kızını öldürdüğü iddia edilirken, adli tıp raporuna göre cinayetin 27 yıl önce işlendiği belirlendi. Mahkeme zamanaşımı kararı alırken, tutuklu sanıklar tahliye edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 13:17 Güncelleme: 20.09.2023 - 13:19
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        Torunu ortaya çıkardı! Cinayete zamanaşımı
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        Kahramanmaraş'ta 27 yıl önce eşi Arap Tanıdır ile kızı Zeynep Tanıdır'ı öldürüp evin bahçesine gömdüğü suçlamasıyla tutuklanan H.F. (76) hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan dava, zaman aşımı gerekçesiyle düştü. Kahramanmaraş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, suçun işlendiği tarihte zaman aşımının 20 yıl olduğu gerekçesiyle davayı düşürüp H.F. ve diğer 2 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

        Zeynep Tanıdır'ın ismi açıklanmayan kızı, anneannesi H.F.'ye annesinin nerede olduğunu sorup "Almanya'ya gitti" cevabını aldı. Ancak, yaptığı araştırmada annesinin Almanya'ya gittiğine dair bir ize rastlamadı. Bunun üzerine Zeynep Tanıdır'ın kızı geçen yıl nisan ayında emniyete giderek annesinin yıllardır kayıp olduğunu ve cinayete kurban gitmiş olabileceğini söyledi.

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        GÖSTERDİĞİ YERDE EŞİ VE KIZININ KEMİKLERİ BULUNDU

        Aile üyelerinden M.T., annesi H.F. ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Eski evde kazı yapmam gerekiyor" deyince ekipler harekete geçti.

        Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Ballıca Mahallesi'ndeki müstakil eve giden ekip, kazı yaptı, ancak sonuç alınamadı. H.F.'nin de aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

        H.F., emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmedi ancak 7 Ağustos 2022'de götürüldüğü evde polislere gösterdiği yerde eşi Arap Tanıdır ve kızı Zeynep Tanıdır'ın üst üste gömülmüş kemikleri bulundu.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.F. ile ona yardım ettiği öne sürülen oğlu M.T. ve F.Ç. tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Soruşturma sonunda H.F. hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, M.T. ve F.Ç. hakkında ise cinayete yardım etme suçundan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        ZAMAN AŞIMI SÜRESİ DOLDU

        Kahramanmaraş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmalarında tutuklu sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Dava devam ederken adli tıp kurumundan gelen otopsi raporu da dosyaya girdi.

        Raporda, Arap Tanıdır'ın 27 yıl önce, Zeynep Tanıdır'ın 26 yıl önce öldürüldüğü belirtildi. Raporun ardından mahkeme davanın düşmesine karar verip H.F., M.T. ve F.Ç.'nin tahliyesine karar verdi.

        Mahkeme, kararın gerekçesinde adli tıp kurumu tarafından belirtilen suç tarihi nazara alındığında suçun işlendiği tarihte yürürlükte olan TCK'ya göre idam ve ağır müebbet hapis gerektiren suçlarda zaman aşımının 20 yıl olduğu, mevcut kanuna göre de "Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur" hükmünün yer aldığı belirtildi.

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