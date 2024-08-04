"Eşit temsili biz getireceğiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Eşit temsili yarınlara bırakmadan, bugünden en makul kademeli geçişi sağlayarak bir ya da iki seçim içinde önce yüzde 40 sonra yüzde 50'yle CHP milletvekili sayısının yarısını da belediye başkanlarının yarısını da kadın yapacağız." dedi.

AA'da yer alan habere göre CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığının 15. Olağan Kurultayı ATO Congresium'da başladı. Genel Başkan Yardımcısı ve mevcut Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın selamlama konuşmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İşçilere tepki gösterten Özel, "Kadın Kolları Kongresini lütfen başka amaçlara alet etmeyin. Çok rica ediyorum. Burada uzunca bir emeğin karşılığını almak için burada toplanmış CHP Kadın Kolları varken, onların sesine başka karıştırmam, doğru değil bu. Ben sizi her zaman dinlerim ama burası Kadın Kolları Kongresi. Burayı kadınlara bırakacaksınız. Bula bula bu örgütün toplantısını mı buldunuz provoke etmek için?" diyerek güvenlik görevlilerinden protestocu işçileri salondan çıkartmasını istedi.

CHP Genel Başkanı Özel'in konuşmasına başladığı sırada, Çiğli Belediyesi tarafından işten çıkartılan bir grup işçi, pankart açıp "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" ve "İşçiden tasarruf olmaz" sloganlarıyla işten çıkartılmalarını protesto etti.

Eylemciler, Özel'in talebiyle salondan çıkartıldı. Ardından konuşmasını sürdüren Özel, 47 yıl sonra Türkiye'nin dört bir yanında verdikleri emeklerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini birinci parti yapmanın gururunu ve onurunu yaşadıklarını ifade etti.

Özel, şöyle devam etti: "Bundan sonra özellikle tüzüğümüzde yazmamasına rağmen kadın kotası yüzde 33. 20 kişi belirleyeceğiz 6'sı kadın. Böyle bir şeyin tüzüğün niyetine aykırı olduğunu, tüzüğün arkasından dolanmak olduğunu ve eğer her üç adaydan biri kadın olacaksa bunun ilk üç adaydan biri, ikinci üç adaydan biri, üçüncü üç adaydan biri olacak şekilde pencere yöntemiyle uygulanmasını merkez yönetim kurulunda karara bağladık. Şimdi bunu açık ve net biçimde Türkiye'ye yazacağız. Şu kadarını söylemem gerekir bugün burada CHP'in Kadın Kollarının kurultayını yapıyoruz. Biz madem ki eşit temsil demişiz, madem ki bunun kanun teklifini imzalamış, vermişiz, o zaman kendi iktidar alanlarımızdan başlayarak eşit temsili sağlamalıyız."

"Ortaya çıkacak program, bu devleti nasıl yöneteceğimizi tarif edecek. Umudum o dur ki, CHP'nin oklarının en ortasındaki devletçilik okunu, program kurultayına katacağımız çevreci, doğa dostu, sürdürülebilir kalkınmaya inanan projeler ve kadın erkek eşitliğine yönelik net tutumumuzla bu devleti nasıl yöneteceğimizi söylerken, devletçilik okunun yarısını yeşile yarısını mora boyayacağız. Eşit temsili bu partiye de bu ülkeye de biz getireceğiz."

Mevcut kabinenin 17 bakan ve 1 cumhurbaşkanı yardımcısından oluştuğunu, bunların içinde sadece 1 bakanın kadın ve o bakanın da kadından ve aileden sorumlu olduğunu belirten Özel, buna karşın kendilerinin gölge kabinesinde ise 9 kadının bakanın yer aldığına dikkati çekti.

Türkiye'deki bütün kadınları CHP'ye davet eden Özel, kadınların siyasal süreçlerde etkin rol almasını sağlamanın kendileri için vazgeçilemez bir hedef olduğunu anlattı.

Özel, "Ben şuna inanıyorum ki eşit temsili yarınlara bırakmadan, bugünden en makul kademeli geçişi sağlayarak bir ya da iki seçim içinde önce yüzde 40 sonra yüzde 50'yle CHP milletvekili sayısının yarısını da belediye başkanlarının yarısını da kadın yapacağız. Buna var mısınız?" dedi.

Kadınların siyasal süreçlerde etkin rol almalarını sağlamanın sosyal demokrat siyasetin en temel, kendilerinin ise vazgeçilmez hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Özel, şöyle konuştu:

"Bu sebeple önümüzdeki ay tüzük kurultayında halen partimizde yüzde 33 olan cinsiyet kotasını kademeli olarak yüzde 50'ye çıkarma konusundaki irademizi vurgulamak, bu salonun iradesini tüzük kurultayına taşımanın da bu salondan seçilecek kadın kolları başkanı ve yönetiminin asli görevi olacağını, buna saygı duyacağımızı ifade etmek isterim."

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"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ YENİDEN HAYATA GEÇİRELİM"

İstanbul Sözleşmesi'nin kabul edildiği 2011'in 15 yıl içinde kadın cinayetlerinin sayısının azaldığı tek yıl olarak kayda geçtiğini belirten Özel, basit siyasi hesaplar yüzünden Meclis iradesini hiçe sayıp sözleşmeden çıkılmış olmasının AK Parti'nin en büyük ayıbı olduğunu ifade etti.

Geçen haziran ayında 41 kadın cinayeti, 25 de şüpheli kadın ölümünün gerçekleştiğine ve bunun şu ana kadar kaydedilen en yüksek rakam olduğuna dikkati çeken Özel, "Buradan vicdanı olan herkese sesleniyoruz. CHP iktidarını beklemeyelim kadın cinayetlerini önlemek için. Gelin İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden hayata geçirelim, bu cinayetlere el birliğiyle hep birlikte 'dur' diyelim." diye konuştu.

Türkiye'de işsizlik türlerinin en yüksek olduğu kategorinin kadın işsizliği olduğunu belirten Özel, çalışan kadınların yüzde 30'unun kayıt dışı çalıştırıldığını dile getirdi.

"CHP'NİN ALDIĞI 100 OYDAN 40'I CHP'YE İLK KEZ OY VEREN SEÇMEN"

Özel, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında ilk yerel seçimleri başarıyla tamamladıklarını belirterek, CHP'nin aldığı 100 oydan 40'ının CHP'ye ilk kez oy veren seçmenler olduğunu söyledi.

Bu seçmenlerin yüzde 60'ın üzerinde kadın olduğunu aktaran Özel, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak seküler olsun, dindar olsun, başı açık olsun güvencesiz, yoksul, tüm kadınların güvencesiyiz. Biz AK Parti'nin aldığı yanlış kararlarla eşinin, hayat arkadaşının ya da iş arkadaşının şiddeti karşısında o kadının yegane güvencesiyiz. Biz ön yargılarla hakkını aramaya korkan kadınların adalete ulaşmasının, o mücadelesi sırasında madden ve manen desteklenmesinin en önemli güvencesiyiz."

Parti içerisinde en önemli görevin en çok da kadın kollarına düştüğünü vurgulayan Özel, "Bu salonda Türkiye'nin 81 ilinden gelmiş delegelerimiz var. Oturacaksınız, tartışacaksınız, konuşacaksınız, adaylarımız var dinleyeceksiniz en sonunda en doğru kararı vereceksiniz. Bizim bu salondan beklentimiz, uyum içinde çalışacağımız, güç alacağımız güç vereceğimiz bir kadın örgütlenmesini yeniden hayata geçirmenizdir." dedi.