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Eski patronunu vuran şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Z. çalıştığı şarküteride bir hafta öne işten çıkartıldı.
Akşam saatlerinde yanına aldığı pompalı tüfekle şarküteriye giden şahıs, iş yeri sahibi Hayati İ.’ye “Beni neden işten çıkarttın” deyip pompalı tüfekle ateş etti. Kurşunun sol ayağına isabet ettiği iş yeri sahibi Hayati İ., kanlar içinde yere yığılırken, Ali Z. pompalı tüfekle beraber olay yerinden kaçtı. Olayı gören çalışanlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TUTUKLANDI
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Hayati İ. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hayati İ.’nin tedavisi devam ederken, polis kipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyedeki ifadesi sonrasında hakim karşına çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.
KENDİSİNİ İŞTEN ÇIKARAN PATRONUNU BÖYLE VURDU
Öte yandan, şahsın iş yeri sahibini vurma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda şahsın, pompalı tüfekle iş yerinin depo kısmına pompalı tüfekle girdiği görülüyor. İçeri giren şahıs, depoda oturan iş yeri sahibi Hayati İ.'nin yanına koşarak bir el ateş ediyor. Ayağından yaralanan Hayati İ. şahıstan kaçmaya çalışırken içeriye giren bir çalışan Ali Z.'yi sakinleştirmeye çalışıyor.
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