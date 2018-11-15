Duruşmaya gelmedi

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 18’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya “Kasten yaralamaya azmettirme” ve “Görevi kötüye kullanma” suçlarından 1 yıldan 3,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan olay tarihinde grup amiri Mehmet Zeki Bayrak geldi. “Kasten yaralamaya azmettirme” ve “Görevi kötüye kullanma” suçlarından 1 yıldan 3,5 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan eski emniyet müdürü Ramazan Emekli ile müşteki Ceyda Sungur ise duruşmaya katılmadı.



'BİZİMLE İKAMET ETMİYOR'

Duruşmada, Ramazan Emekli’nin zorla getirilmesine ilişkin yazıya cevap geldiği, gelen cevapta Emekli’nin oğlu ile irtibata geçildiği, oğlunun, ‘bizimle ikamet etmiyor.’ diye cevap verdiği belirtildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Ceyda Sungur’un avukatı İlkay Bahçetepeli, “sanık Ramazan Emekli hakkında yakalama kararı çıkartılmasını talep ediyoruz” dedi. Mahkeme, duruşmaya gelmeyen Ramazan Emekli hakkında savunmasının tespit edilmesi için yakalama kararı çıkartılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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