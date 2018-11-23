Olay, dün saat 19.00 sıralarında, İsmail Sivri Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kadir S. ile bir süre önce ablasından boşanan, 1 hafta önce de telefonda tartıştıkları öğrenilen eski eniştesi Ferzande Güzel arasında yine tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüşürken Kadir S., Güzel'in sol bacağına inşaat çivisi sapladı. Olayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Güzel, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan; ancak aort damarının parçalanması nedeniyle aşırı kan kaybeden Güzel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ferzande Güzel'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, Kadir S.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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