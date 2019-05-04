Antalya'da geçtiğimiz pazartesi günü saat 00.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde, Alanya'da oturan ve Muratpaşa ilçesinde yaşayan akrabalarını ziyarete gelen Veysel Yat, 4 yıl önce ayrıldığı 2 çocuğunun annesi Gülhanım Doğu'nun başka biriyle evleneceğini öğrendi. Gülhanım Doğu'nun işe geliş gidiş saatlerini ve kaldığı evi öğrenen Veysel Yat, gece yarısı Kızılarık Mahallesi'nde oturduğu apartmanın önünde beklemeye başladı.

Eski eşi Veysel Yat tarafından öldürülen iki çocuk annesi Gülhanım Doğu.

BEŞ YERİNDEN BIÇAKLADI

İHA'de yer alan habere göre Veysel Yat, burada iddiaya göre servisten inen Doğu'nun önünü kesti, kimseyle evlenmesini istemediğini belirterek, "Benden başkasıyla olamazsın" dedi. Gülhanım Doğu binaya girmek istedi. Bu sırada yanındaki bıçağı çeken Veysel Yat, eski eşini vücudunun çeşitli yerlerinden 5 bıçak darbesiyle yaraladı.

İki çocuğunun annesini 5 yerinden bıçaklayıp öldüren Veysel Yat.

MAALESEF HAYATA TUTUNAMADI

Kanlar içinde kalan Doğu'yu fark eden yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gülhanım Doğu, gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan Veysel Yat ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Veysel Yat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gülhanım Doğu ise 6 gün süren yaşam savaşını kaybetti.