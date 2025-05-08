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        Haberler Magazin Eski eşinden Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı - Magazin haberleri

        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı

        Eski futbolcu Nihat Kahveci hakkında, eski eşi Pınar Kaşgören ve çocuklarına karşı uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Mahkeme, Nihat Kahveci'nin iki ay süreyle eski eşi ve çocuklarına yaklaşmamasına ve iletişim kurmamasına karar verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 17:24 Güncelleme: 08.05.2025 - 17:41
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        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
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        Nihat Kahveci'nin 2014 yılında anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi Pınar Kaşgören, eski futbolcunun çocuklarına hakaret ettiği iddiasıyla uzaklaştırma kararı talep etti.

        Pınar Kaşgören - Nihat Kahveci

        Kaşgören'in avukatı aracılığı ile Bakırköy 1. Aile Mahkemesi’ne ilettiği dilekçede, Kahveci’nin çocuklarına mesajlaşma uygulaması üzerinden, "Salaksın", "Saygısız", "Paracı", "Hadsiz", "Yalancı", "Allah seni çarpacak", "Biraz inancın varsa cehenneme gidersin", "Paracı evlat", "Annesi kılıklı yalancı" gibi ifadeler kullandığı belirtilerek, çocukların artan sözlü şiddet nedeniyle babalarından korktukları ve görüşmek istemediklerine yer verildi. Dilekçede ayrıca, çocukların babalarının yanında kendilerini güvende hissetmediklerini ve fiziksel şiddete uğrayacaklarını düşündükleri belirtildi.

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        ESKİ EŞİ VE ÇOCUKLARINA 500 METREDEN FAZLA YAKLAŞAMAYACAK

        Talebi inceleyen İstanbul Bakırköy 1. Aile Mahkemesi, '6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında Kahveci'nin 2 ay boyunca eski eşi Pınar Kaşgören ve çocuklarına 500 metreden fazla yaklaşmaması ve hiçbir şekilde iletişim kurmaması yönünde uzaklaştırma kararı verdi. Ayrıca kararda, Kahveci'nin uzaklaştırma kararını ihlal etmesi halinde 3 gün ile 10 gün arasında hapis cezası uygulanacağı, uzaklaştırma kararının tekrar ihlalinde ise bu sürenin 15 günden 30 güne kadar uzatılacağı belirtildi.

        Bir dönem Beşiktaşlı forması da giyen Nihat Kahveci, 2018'de manken Fulya Sever’le evlenmişti.

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        #nihat kahveci
        #Pınar Kaşgören
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