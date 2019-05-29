Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Olay, 30 Nisan günü saat 21.45 sıralarında Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. Bir kurumun bölge müdür yardımcılığı görevini yürüten S.G.'nin eski eşi T.G., 10 yaşındaki oğlunu almak için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gitti. Burada eski eşiyle tartışan T.G., çocuğunun ve polisin önünde şiddet gördü. S.G., eski eşine önce tokat, ardından tekme attı. Tekmenin etkisiyle önce otomobilin üzerine düşen T.G., ardından yere yuvarlandı. Bunun üzerine araya giren polisler S.G.'yi eski eşinin yanından uzaklaştırdı. T.G.'nin şikayeti üzerine S.G., gelen asayiş ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.

'SENİ ÖLDÜRÜRÜM, SENİ TEMİZLERİM'

T.G., Sakarya Şehit Mustafa Kılıç Polis Merkezi'nde 'kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlamasıyla eski eşinden şikayetçi oldu.

İfadesinde polisin daveti üzerine çocuğunu almak için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gittiğini anlatan T.G., şöyle dedi:

"Oğlumu polis bana teslim etti. Binadan çıktık. Bina bahçe kapısı önünde S.G., oğlumu götürmek istedi. Ben de buna izin vermeyeceğimi söyledim. Sonrasında polislerin gözü önünde bana hitaben 'Seni öldürürüm, seni temizlerim' şeklinde tehdit ederek bir eliyle 'boğazını keserim' şeklinde işaret yaptı. Oğlumu almaktan vazgeçmeyeceğimi anlayınca 'Seni öldüreceğim. Senin yanına gideceğine Çocuk Esirgeme Kurumu'na götürün' diye bağırdı. Birkaç kere üzerime yürüdü. Sonra da çok şiddetli bir şekilde kalçama tekme attı. Ben orada bulunan arabanın üzerine düştüm. Sonra yere yığıldım. Şiddetle arabaya çarptığım için belim ve elim ağrıyor. Ben düştükten sonra 'Artık birisi bir şey yapsın, ne olur beni kurtarın' diye bağırdım. O sırada S. bana bağırmaya devam ediyordu. Ancak olayın şoku ile ne dediğini hatırlamıyorum. Sonra 5-10 polis yanımıza geldi. Beni ve çocuğu içeriye aldılar. S.'yi de tutarak içeri aldılar. Sonrasında da bana vururken polisler ona engel olmaya çalıştılar. Beni darbeden ve tehdit eden S.G.'den şikayetçiyim."

T.G.'nin şikayeti üzerine S.G. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma, halen savcılık tarafından yürütülüyor.

Diğer yandan S.G.'nin eski eşine tokat ve tekme atma anı, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.