Eski HDP milletvekili Leyla Birlik'in, Yunanistan'ın Dedeağaç kasabasına yasadışı yollardan geçtiği ve burada gözaltına alındığı bildirilmişti.

Associated Press haber ajansının servis ettiği habere göre Leyla Birlik, Yunanistan'a iltica başvurusunda bulundu. AP haberi ismini vermek istemeyen bir Yunan yetkiliye dayandırdı. 44 yaşındaki Birlik'in sınırı geçtikten sonra polis ekiplerine teslim olduğu belirtildi.

BİRÇOK DAVADAN YARGILANIYOR

4 Ocak 2017’de Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada, ‘Yurtdışına çıkma yasağı’ konularak serbest bırakıldı. Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’, ‘Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak’, ‘Hakaret’, ‘Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek ve bunlara katılmak’tan yargılaması sürüyor.

Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi’nde, ‘Cumhurbaşkanına hakaretten yargılandığı dava ise istinafta bulunuyor. ‘Türk Milletini, Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni alenen aşağılamak’ ve ‘Askeri yasak bölgelere girmek’ suçlarından da iki ayrı davada sanık. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘Terör örgütü propagandası yapmak’tan yargılandığı Yargıtay’dan dönen bir davası da var.

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