Bilecik'te iki grup arasında kavga! Yaralılar var!

Mersin'de bir kadın, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eski kocası tarafından silahla vuruldu.

İHA'nın haberine göre, 2 çocuk annesi Filiz Kaplan (42),sabah Mersin Üniversitesi'ndeki işine gitmek üzere merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'ndeki evinden çıktığı sırada, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eski kocası Murat C.'nin silahlı saldırısına uğradı. Olay yerine bir otomobille gelen zanlının tabancasından çıkan kurşunlara hedef olan kadın, sokak ortasında kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli, geldiği otomobile binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı ile bölgeye giden sağlık görevlileri, Filiz Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, çevrede 3 boş kovan bulundu.

YAKINLARINDAN KORUMA TEPKİSİ

Acı haberi alarak olay yerine gelen 2 çocuk annesi kadının yakınları, Filiz Kaplan'ın kocasından tehdit aldığı için koruma istediğini öne sürerek, "Öldükten sonra mı koruma verilecek" diyerek tepkilerini dile getirdiler. Yakınları cesedin yanında uzun süre gözyaşı dökerken, ağabeyi, dakikalarca kardeşinin cansız bedenini izledi. Kadının cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.