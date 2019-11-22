İstabul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerce yürütülen operasyonla gözaltına alınan 6 şüphelini içersinde eski manken İpek Tanrıyar'ın eşi Murat Evler de vardı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Evler'in ağır hasarlı araçları ucuza alarak araçları bilgilerini çalıntı lüks araçlara kaydederek satan bir hırsızlık şebekesi ile bağlantısı nedeni ile gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık çetesinin 22 lüks aracın kimliğini değiştirerek yaklaşık 5 milyon tl lik vurgun yaptığı öğrenildi.