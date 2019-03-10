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Adana'da bir kadın, kendisiyle evlenmek istemeyen eski sevgilisinin otomobilini kundaklamak istedi. Gencin babaannesi balkondan sarımsak saksısı atarak otomobilin yakılmasını önledi.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.B. (28) tüp dağıtım işi yapan Harun Zengin (30) ile bir süre önce sevgili oldu. A.B., Zengin ile evlenmek istedi ancak genç adam A.B'den ayrıldı. Bu duruma sinirlenen A.B., bugün Zengin'in evinin önüne gelerek pet şişeye doldurduğu ispirtoyu otomobilinin üzerine döküp bir kağıdı tutuşturarak otomobilin üzerine atıp yakmak istedi. Bu durumu gören Zengin'in babaannesi Sevim Zengin (70),balkondan genç kadına sarımsak saksısı fırlattı.
Bunun üzerine kadın babaanneye "Senin torunun beni evleneceğim diye kandırdı" diye bağırıp olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen komşular kağıdı söndürüp otomobilin yanmasını engelledi. Sevim Zengin de elinde süpürge ile aşağı inip polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Harun Zengin'e haber verip beklemeye başladı.
Sevim Zengin, torununun eski sevgilisinin otomobilini yakmaya çalıştığını belirterek, "Benim torunum bu kızla daha önce sevgili olmuş gezmiş. Kız bugün geldi neymiş efendim 'torunun benimle gezdi, gezdi evlenmedi, beni kandırdı' diyor. Yani olabilir benim torunum gezdi diye evlenmek zorunda mı. Evlenmedi diye otomobil yakmaya çalışılır mı" diyerek tepki gösterdi.
Yaşlı kadın daha sonra otomobilin başında oturarak beklemeye başladı. Bir süre sonra Harun Zengin geldi. Polise ifade veren Zengin, şikayetçi olmayacağını söyledi. Polis kadını yakalamak için çalışma başlattı.
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