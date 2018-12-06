Eski sevgilisi ile bir olup nişanlısını kaçırttı

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, 6 Kasım'da polise başvuran Suriye uyruklu Zekari S. (23),kendisiyle birlikte Muosa H. adlı kişinin, tanımadığı kişiler tarafından fidye amaçlı kaçırıldığını söyledi.

Polise ifade veren Zekari S. "Nişanlım Gauzal A. 4 Kasım günü bana ‘Eski ev sahibim bize düğün hediyesi verecekmiş. Gel gidelim’ dedi. Nişanlımla, eski ev sahibi Muosa H. ile buluştuk. Muosa H. bana ‘Arabamı sattım. Para evde gel eve gidelim parayı vereyim sana' dedi. Muosa ile eve gittik. Eve gelen bir kaç kişi ikimizi bağlayarak etkisiz hale getirdi. Bizden 50 bin dolar fidye istediler. Beni bir gün sonra ‘git para bul’ diye bıraktılar. Daha sonra 8 bin Euro verdim" dedi.

Bu şikayet üzerine Rehine Müzakere ve Kurtarma Timleri harekete geçti. Polis, kaçırıldığı iddia edilen ikinci kişi Muosa H.’nin de kısa bir süre sonra serbest bırakıldığını tespit etti. Olayı şüpheli bulan polis, bir süre sonra önemli detaylar ulaştı. Polis, Muosa H.’nin, mağdurun nişanlısı Gauzal A.’nın eski sevgilisi olduğunu belirledi. 20 yaşındaki Gauzal A.'nın eski sevgilisiyle bir olup nişanlısı Zekari S.’yi tuzağa düşürdüğü ortaya çıktı.

POLİS YAKALADIĞINDA GERÇEĞİ ANLADI

Yapılan çalışmaların ardından polis, mağdurun nişanlısı Gouzal A. ile eski sevgilisi Muosa H. ile birlikte Suriye uyruklu olduğu belirtilen 3 kişiyi daha gözaltına alındı. Emniyete gelen Zekari S., kendisini kaçıran kişileri teşhis etti. Mağdur Zekari S., olayı nişanlısı ve eski sevgilisinin organize ettiğini ilk kez emniyette öğrendi. Mağdur şok geçirirken, işlemlerin ardından 5 şüpheli adliyeye gönderildi.

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