Eski sevgilisi ile bir olup nişanlısını kaçırttı

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- DÜNYA
- KADIN
- SAĞLIK
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, 6 Kasım'da polise başvuran Suriye uyruklu Zekari S. (23),kendisiyle birlikte Muosa H. adlı kişinin, tanımadığı kişiler tarafından fidye amaçlı kaçırıldığını söyledi.
Polise ifade veren Zekari S. "Nişanlım Gauzal A. 4 Kasım günü bana ‘Eski ev sahibim bize düğün hediyesi verecekmiş. Gel gidelim’ dedi. Nişanlımla, eski ev sahibi Muosa H. ile buluştuk. Muosa H. bana ‘Arabamı sattım. Para evde gel eve gidelim parayı vereyim sana' dedi. Muosa ile eve gittik. Eve gelen bir kaç kişi ikimizi bağlayarak etkisiz hale getirdi. Bizden 50 bin dolar fidye istediler. Beni bir gün sonra ‘git para bul’ diye bıraktılar. Daha sonra 8 bin Euro verdim" dedi.
Bu şikayet üzerine Rehine Müzakere ve Kurtarma Timleri harekete geçti. Polis, kaçırıldığı iddia edilen ikinci kişi Muosa H.’nin de kısa bir süre sonra serbest bırakıldığını tespit etti. Olayı şüpheli bulan polis, bir süre sonra önemli detaylar ulaştı. Polis, Muosa H.’nin, mağdurun nişanlısı Gauzal A.’nın eski sevgilisi olduğunu belirledi. 20 yaşındaki Gauzal A.'nın eski sevgilisiyle bir olup nişanlısı Zekari S.’yi tuzağa düşürdüğü ortaya çıktı.
POLİS YAKALADIĞINDA GERÇEĞİ ANLADI
Yapılan çalışmaların ardından polis, mağdurun nişanlısı Gouzal A. ile eski sevgilisi Muosa H. ile birlikte Suriye uyruklu olduğu belirtilen 3 kişiyi daha gözaltına alındı. Emniyete gelen Zekari S., kendisini kaçıran kişileri teşhis etti. Mağdur Zekari S., olayı nişanlısı ve eski sevgilisinin organize ettiğini ilk kez emniyette öğrendi. Mağdur şok geçirirken, işlemlerin ardından 5 şüpheli adliyeye gönderildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.