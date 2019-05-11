Bolu'da alınan bilgiye göre M.S, üniversite öğrencisi kız arkadaşı E.Ö'nün, Tabaklar Mahallesi Albay Sokak'taki evine giderek, tartışmaya başladı. M.S, daha sonra evde bulunan E.Ö ile iki kız arkadaşını darp etti. Evden kaçmayı başaran E.Ö'nün iki arkadaşı, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine eve giden ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi.

ÜÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

AA'da yer alan habere göre çevredeki vatandaşlar, gözaltına alınan M.S'ye, polis aracına götürüldüğü sırada tepki gösterdi. Şüphelinin içinde bulunduğu polis aracı, güvenlik önlemleri altında bölgeden uzaklaştı. E.Ö ve iki arkadaşı ise tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Bu arada, M.S'nin E.Ö'nün eski erkek arkadaşı olduğu öne sürüldü.



