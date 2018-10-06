Kokpit Aero'nun haberine göre, pilot üniforması giyen bir şahsın, 'adının Yalın Ahbab olduğunu ve SOLOTÜRK pilotluğunun ardından havayollarında uçtuğunu' söylediğini duyan Yalın Ahbab, konuyu araştırmaya başladı.

Ahbab, şahsın, “Siz Yalın Ahbab mısınız” sorununa “Evet” diye cevap verdiğini ve bir çok kişiyi kandırdığını, hatıra fotoğrafı çektirdiğini öğrendi. Şahsın banka dahil bazı resmi işlemler yaptığını da tespit eden Yalın Ahbab, konuyu yargıya taşıyarak suç duyurusunda bulundu

TWİTTER'DEN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Ahbab, twitter hesabından bir açıklama yaparak, 'Resimdeki şahıs adımı kullanarak, kendini pilot olarak tanıtarak banka vs dahil resmi işlemler yapmaya çalışmakta hatta hatıra resmi bile çektirmeye çekinmemektedir. Hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur' dedi

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