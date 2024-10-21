Eski sözcüsü: Sean 'Diddy' Combs Prens William ve Prens Harry'ye takıntılıydı

Shuter, Diddy'nin halkla ilişkiler sorumlusu olarak görev yaptığı iki yıl boyunca, ünlü rapçinin, istismar partileri olarak bilinen davetlerinden birine katılma umuduyla Harry ve William'ın seyahat, konaklama ve güvenlik masraflarını 10'dan fazla kez karşılamayı teklif ettiğini söyledi.

Shuter, "Diddy, Prens Harry ve Prens William'a takıntılıydı. Kendini bir kral olarak görüyor, bu yüzden maiyetinde iki prensin olmasını istemesi ona göre son derece mantıklı" ifadesini kullandı.