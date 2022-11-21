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'Eski' ve 'yeni' Dünya yayında

Dünya çalışanlarının çıkardığı ancak isim hakkı anlaşmazlığı nedeniyle yayın hayatına "Nasıl Bir Ekonomi" adıyla devam edecek gazete, bugün ilk sayısını yayınladı. İsim hakkını elinde bulunduran Didem Demirkent ise Dünya adını kullandığı yeni bir ekiple yayın hayatına başladı. Böylece Dünya çalışanları aynı ekiple ancak farklı bir isimle yayın hayatına devam ederken, Dünya ismi de yeni bir ekiple ve farklı bir gazete olarak yayın hayatına başlamış oldu

'Eski' ve 'yeni' Dünya yayında
'Eski' ve 'yeni' Dünya yayında
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HABERTURK.COM

Türkiye’nin köklü ekonomi yayınlarından Dünya'yı çıkaran gazetenin çalışanları, isim hakkı anlaşmazlığı nedeniyle yayın hayatına Nasıl Bir Ekonomi adıyla devam edeceklerini duyurmuştu.

Nasıl Bir Ekonomi gazetesi, 21 Kasım itibariyle yeni yayın hayatına başladı.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Hakan Güldağ devam ettirirken, Genel Koordinatörlüğünü Vahap Munyar, Başyazarlığı Osman Arolat, Danışmanlığı Rüştü Bozkurt ve Yayın Kurulu Başkanlığını da Şeref Oğuz yürütecek.

Nasıl Bir Ekonomi Genel Koordinatörü Vahap Munyar da bugünkü yazısında, "Meslekte 44 yılı geride bıraktım ama tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte heyecanla kolları sıvadık. Bugün ilk sayımızla karşınızdayız… Bu yolculukta da yanımızda olun, “Haber kutsal, yorum hürdür” anlayışıyla birlikte yürüyelim…" ifadelerini kullandı.

Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz ise, "Bugün yeni gazetemizin ilk yayını ile yine birlikteyiz. Adını, Nasıl Bir Ekonomi koyduk. Web sitemizin adı da ekonomim.com oldu. Yine bildiğimizi okuyacak, en iyi yapabildiğimiz işi yapacak ve okurlarımıza nitelikli, doğru, güncel haber ve yorum sunmaya devam edeceğiz" dedi.

DÜNYA ADINI DEMİRKENT KULLANIYOR

Dünya gazetesinin sahibi olan Nezih Demirkent'in kızı Didem Demirkent, gazetenin 20 Kasım tarihli yazısında "kapanma" ve "dönüşme" tanımlamalarını reddederek şu satırları yazmıştı:

"15 Kasım 2022’de başlayan ve 18 Kasım 2022’de ‘DÜNYA Gazetesi Dönüşüyor, İsmi Değişiyor ve Kapanıyor’ haberleri ile sarsıldım. Ben de bu haberleri sizler gibi sosyal medya hesaplarından ve de kullanım hakkını kiraya verdiğim kendi gazetemin basılı ve internet yayınlarından öğrendim. Hayat bazen gerçekleri acı tecrübelerle öğretiyormuş. Bugün 64 yaşındayım ve hayat bu yaşımda beni tekrar tekrar büyütüyor…

Duygularım karışık olsa da okurların doğru haber alma hakkını yerine getirmek adına sizinle en doğrusunu paylaşmak istedim. Biz DÜNYA olarak dönüşmüyoruz, kapanmıyoruz, başka bir isimle yolumuza devam etmiyoruz. Başladığımız günlerde olduğu gibi bugün de o hep bildiğiniz, güvendiğiniz ekonomi yayıncılığı çizgimiz ile gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki DÜNYA Gazetesi, Türk Ekonomisi ile birlikte büyümeye devam edecek."

İKİ FARKLI GAZETE

Böylece eski Dünya çalışanlarının isim hakkını kaybetmesi nedeniyle yollarına "Nasıl Bir Ekonomi" adında bir gazete ile isim hakkını elinde bulunduran Demirkent'in "Dünya" adıyla ama farklı bir ekiple yönettiği yeni bir gazete yayın hayatını sürdürecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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