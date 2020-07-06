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Eskişehir'de nişan merasimi sonrası feci kaza! 1 ölü, 5 yaralı

Eskişehir’de, nişan merasiminden dönen bir ailenin bulunduğu otomobil, karşı şeritten gelen araçla çarpışarak takla attı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı

Eskişehir
AA

Alınan bilgiye göre, Oğuzhan Sarıoğlu idaresindeki 26 NF 546 plakalı otomobil, Eskişehir-Alpu karayolunun 5. kilometresinde Galip Küçük'ün kullandığı 26 DN 312 plakalı otomobil ile çarpıştı.

AA'nın haberine göre; çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde şarampole devrildi. Kazada, Müzeyyen Küçük olay yerinde hayatını kaybetti. Araç içerisinde sıkışan Galip Küçük, Ayfer, Cevdet, Bertan Küçük ile Oğuzhan Sarıoğlu, vatandaşların yanı sıra itfaiye ve polis ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Küçük ailesinin Alpu ilçesindeki nişan merasiminden döndükleri öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Müzeyyen Küçük'ün cesedi, incelemenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

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