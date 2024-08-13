Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı

Eskişehir'deki kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi’nde meydana geldi.

18 yaşındaki Arda K, iddiaya göre evinde iddiaya göre içeriğinde kesici aletlerin de olduğu bilgisayar oyununu oynadı.

Kıyafeti ve elindeki kesici aletlerle görenleri endişelendiren Arda K, Uluönder tramvay durağında bekleyen vatandaşlara dehşet yaşattı. Tanımadığı halde burada bekleyen kişilere saldıran Arda K, elindeki kesici aletlerle vurmaya başladı.

Bir süre sonra oyundan etkilendiği öne sürülen Arda K, daha önceden temin ettiği maskesini ve çelik yeleğini giyip, eline aldığı balta ve bıçakla sokağa çıktı.

Panik ve korku içerisinde kaçmaya çalışan vatandaşlardan bazıları Arda K'nin saldırısı ile çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu sırada görev yerine giden bir polis memuru yaşanan kargaşayı fark etti. Bir kişinin elindeki bıçak ve balta ile çevresindekilere saldırdığını gören polis memuru, şüpheliyi etkisiz hale getirmek için hamle yaptı. Kaçmaya çalışan Arda K, polisin ısrarlı takibi ile yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Şüpheli daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanan olay sırasında ise bıçak darbeleriyle yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SALDIRIYI CANLI YAYINLADI

Arda K'nin bu anları sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı. Görüntülerde ara sokakta hazırlandıktan sonra kendisini görüntüleyen Arda K'nin daha sonra caminin çay bahçesinde oturan ve tramvay durağında yürüyen kişilere bıçakla saldırıp yaraladığı anlar yer aldı.

Elinde bıçakla Arda K'yi karşısında görenlerin "yardım edin" diye bağırdığı duyulan videoda, arkasından koşup yakalayan aralarında polis memurunun olduğu grubun Arda K'ye "Kimsin sen, ne istiyorsun?" diye sorduğu anlarda yer aldı.