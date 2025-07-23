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        Haberler Gündem Eskişehir'deki yangında 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişi şehit oldu

        Eskişehir'deki yangında 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişi şehit oldu

        Eskişehir Seyitgazi'de orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişi şehit oldu. Bakan Yumaklı "Eskişehir Seyitgazi'de başlayıp Afyonkarahisar sınırlarına geçen yangınla alakalı arkadaşlarımızdan 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu 24 kişi aniden değişen rüzgarın alevleri onlara çevirmesiyle birlikte maalesef yangının içerisinde kaldılar. Artık bunu basit bir orman yangını olmaktan çıkardı. 10 fidan gibi kardeşimizi kaybettik. Üstüne söyleyeceğim hiçbir şey yok. Milletimizin başı sağolsun." dedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.07.2025 - 20:51 Güncelleme: 23.07.2025 - 21:49
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        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
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        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları 10 kişi şehit oldu. Şehitlerin cenazelerinin Eskişehir'in Kırka Mahallesi'ne getirileceği öğrenildi.

        BAKAN YUMAKLI AÇIKLADI: 11 BÜYÜK YANGINLA MÜCADELE

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı yangın ile ilgili açıklamalarda bulundu:

        Büyük bir yangın çıktı. İki yangının sabah saatlerinde bilgisini vermiştim, mücadele ediyorduk. Bununla beraber 11 büyük yangınla olağanüstü sıcaklık ve olağanüstü değişken rüzgarla mücadele ederek bu yangınlara bütün gücümüzle karşı koyduk.

        Bu yangınlardan 4 tanesinde problem yok; ancak Eskişehir Seyitgazi'de başlayıp Afyonkarahisar sınırlarına geçen yangınla alakalı arkadaşlarımızdan 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu 24 kişi aniden değişen rüzgarın alevleri onlara çevirmesiyle birlikte maalesef yangının içerisinde kaldılar.

        Ben buradan bütün vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Şu anda Sakarya'da 2, Karabük'te 2, Manisa'da 1, Eskişehir'de 1 ve Sakarya'da başlayıp Bilecik sınırlarına gelip, orada etkili olan 1 olmak üzere 7 yangınla şu saatte şu dakikada mücadele ediyoruz.

        Yarından itibaren olağanüstü sıcaklıklar ve olağanüstü rüzgar, hava değişkenlikleriyle birlikte bizi bekliyor.

        Tekrar buradan 86 milyon vatandaşımıza hassasiyet, ekstra dikkat, bütün vatandaşlarımızın tabiri caizse bu konuda teyakkuzda olmalarını istirham ediyorum. Başka söyleyecek söz bulamıyorum. 1 Haziran'dan bu yana her platformda bunu bahsettik. Çok yüksek sıcaklık, yüksek şiddette rüzgar, düşük nem. Artık bunu basit bir orman yangını olmaktan çıkardı. 10 fidan gibi kardeşimizi kaybettik. Üstüne söyleyeceğim hiçbir şey yok. Milletimizin başı sağolsun.

        ALEVLERLE ZORLU MÜCADELE

        Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi ile rüzgarın etkisiyle sıçradığı Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü il sınırındaki orman yangınında ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

        İş makinelerinin açtığı yollardan yüksek tepelere ulaşan orman işçileri, alevleri söndürmek için büyük mücadele veriyor. Üst bölgelerde birçok noktada devam eden yangını söndürmeye çalışan 1 orman işçisi elinden yaralandı. Ekiplerin yanına koşarak gelen ve ‘yanıyorum’ diyerek yaşadıklarını anlatan işçi, ilk müdahalesinin ardından bölgede bulunan Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince yangın koordinasyon merkezine indirildi. Sağlık durumu iyi olan ve yanan eli nedeniyle yaralı olan işçi daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, birçok farklı noktada devam eden küçük yangınları söndürerek alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

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        AKUT YÖNETİM KURULU BAŞKANI BARIŞ ALTAN DOĞAN:HABER ALAMADIĞIMIZ ARKADAŞLARIMIZ VAR

        Söndürme çalışmalarına katılarak destek veren Arama Kurtarma Derneği’nin (AKUT) Yönetim Kurulu Başkanı Barış Altan Doğan, Seyitgazi ilçesindeki yangında, tepe noktalarda söndürme çalışmasında yer alan bazı arkadaşlarından haber alamadıklarını söyledi.

        Doğan, “Ekibimizin içinden bazı arkadaşlarımız orman alanında kaldılar, onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Şu anda ormanlık alanda, yangının bulunduğu kısımda zaten telsiz ve cep telefonu haberleşmesi mümkün değil. Şu anda haber alamadığımız arkadaşlarımız var. Onlarla ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı olmak üzere, başta bakanlıklar nezdinde de çalışmalar başlatıldı” dedi.

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