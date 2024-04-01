31 Mart 2024 Eskişehir Yerel Seçim sonuçları ile Eskişehir Belediye Başkanı kim oldu?
Eskişehir seçim sonuçları için geri sayım sona erdi. Milyonlar Belediye Başkanlığı Yerel Seçimleri için sandık başına gitti. Sandıkların saat 17.00 itibarıyla kapanmasıyla gözler "Eskişehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?" sorusuna çevrildi. İşte, 31 Mart 2024 Eskişehir Yerel Seçim sonuçları...
Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gitti. 1 milyon 32 bin 610 gencin ilk kez oy verdiği seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre Eskişehir Belediye Başkanı belli oldu. İşte, 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Eskişehir Belediye Başkanı'na ilişkin detaylar...
ESKİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AYŞE ÜNLÜCE OLDU!
Türkiye'deki seçim süreci hız kesmeden devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre, Eskişehir'de belediye başkanı olarak Ayşe Ünlüce seçildi.
Eskişehir'de açılan sandık sayısı yüzde 100 seviyesine ulaştı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) birkaç gün içinde açıklayacağı kesin sonuçlarla birlikte, Ayşe Ünlüce'nin Eskişehir Belediye Başkanlığı resmiyet kazanacak.
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31 MART 2024 ESKİŞEHİR İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre; Eskişehir ilçelerinin seçim sonuçları aşağıdaki gibidir;
Alpu: CHP yüzde 41,56
Beylikova: CHP yüzde 53,34
Çifteler: CHP yüzde 34,31
Günyüzü: BBP yüzde 44,44
Han: AK Parti yüzde 56,15
İnönü: AK Parti yüzde 49,40
Mahmudiye: CHP yüzde 48,93
Mihalgazi: AK Parti yüzde 52,59
Mihalıççık: DSP yüzde 49,92
Odunpazarı: CHP yüzde 48,47
Sarıcakaya: AK Parti yüzde 40,47
Seyitgazi: CHP yüzde 51,12
Sivrihisar: CHP yüzde 46,79
Tepebaşı: CHP yüzde 53,05
2019 ESKİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
2019 Yerel Seçimlerde Eskişehir'de CHP'nin adayı Yılmaz Büyükerşen yüzde 52,30 oy oranıyla belediye başkanı olarak seçilirken; AK Parti'nin adayı Burhan Sakallı ise yüzde 45,14 oy aldı.
2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu; AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15.
Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.
EN UZUN OY PUSULARI 97 CM, EN KISA İSE 4,5 CM
AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, en uzun oy pusulasının 97 santimetre ile İstanbul'da , en kısa pusulanın ise 4,5 santimetre ile Şırnak'ın Uludere İlçesi Hilal Beldesi için olacağını söyledi.
Büyükşehir ve illerde seçmenin kullanacağı pusula sayısına ilişkin bilgi veren Özel, şunları söyledi:
"Büyükşehirlerde oy pusulasının yanında ilçe belediye ve ilçe belediye meclis üyesi oy pusulaları seçmene verilecek, muhtarlık için de. Dört ayrı pusulaya oyunu kullanıp zarfa koyup sandığa atacak. Diğer 51 şehirde de ilçe, il veya belde belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtar pusulası kullanacak. Sadece 51 şehrin köylerinde sadece il genel meclisi ve muhtar oy pusulasını zarfa koyup oyunu kullanmış olacak."
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