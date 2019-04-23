Şanlıurfa'nın Bozova İlçesi'ne bağlı Hacılar Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde akılalmaz bir olay yaşandı. İddiaya göre, ailesi akraba ziyaretine gittiği için evde yalnız olan 22 yaşındaki Esra K., banyoda tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Silah sesini duyan komşuları, genç kızı kanlar içerisinde bulunca durumu jandarma ve sağlık görevlilerine bildirdi.

İNTİHAR NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kontrolünde öldüğü belirlenen genç kızın cesedi güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, genç kızın neden intihar ettiğini araştırıyor.