Esra Dermancıoğlu hastalığını açıkladı
Esra Dermancıoğlu, zona olduğunu yayınladığı bir videoyla duyurdu. "Zoniş oldum. Türkiye bunu bilmeli" diyen oyuncu, hastalığı nasıl fark ettiğini de anlattı
Esra Dermancıoğlu, yayınladığı bir videoyla takipçilerine seslendi. 54 yaşındaki oyuncu, zona olduğunu açıkladı: Zoniş oldum. Türkiye, bunu bilmeli.
Takipçileri Esra Dermancıoğlu'na "Geçmiş olsun" dileklerinde bulunurken ünlü isimler de oyuncuya kayıtsız kalmadı.
Hülya Avşar: Esra bir şeye mi sıkıldın?
Nilgün Belgün: Çok geçmiş olsun canım. Stres ve bağışıklık düşüklüğünden olduğu söylenir hep.
Deniz Seki: Geçmiş olsun.