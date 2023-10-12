Esra Dermancıoğlu hastalığını açıkladı

Esra Dermancıoğlu, yayınladığı bir videoyla takipçilerine seslendi. 54 yaşındaki oyuncu, zona olduğunu açıkladı: Zoniş oldum. Türkiye, bunu bilmeli.

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Takipçileri Esra Dermancıoğlu'na "Geçmiş olsun" dileklerinde bulunurken ünlü isimler de oyuncuya kayıtsız kalmadı.

Hülya Avşar: Esra bir şeye mi sıkıldın?

Nilgün Belgün: Çok geçmiş olsun canım. Stres ve bağışıklık düşüklüğünden olduğu söylenir hep.

Deniz Seki: Geçmiş olsun.