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        Haberler Magazin Esra Dermancıoğlu hastalığını açıkladı - Magazin haberleri

        Esra Dermancıoğlu hastalığını açıkladı

        Esra Dermancıoğlu, zona olduğunu yayınladığı bir videoyla duyurdu. "Zoniş oldum. Türkiye bunu bilmeli" diyen oyuncu, hastalığı nasıl fark ettiğini de anlattı 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 10:23 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:23
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        Esra Dermancıoğlu, yayınladığı bir videoyla takipçilerine seslendi. 54 yaşındaki oyuncu, zona olduğunu açıkladı: Zoniş oldum. Türkiye, bunu bilmeli.

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        Takipçileri Esra Dermancıoğlu'na "Geçmiş olsun" dileklerinde bulunurken ünlü isimler de oyuncuya kayıtsız kalmadı.

        Hülya Avşar: Esra bir şeye mi sıkıldın?

        Nilgün Belgün: Çok geçmiş olsun canım. Stres ve bağışıklık düşüklüğünden olduğu söylenir hep.

        Deniz Seki: Geçmiş olsun.

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        ZONA NEDİR?

        Deride, sinirler boyunca, özellikle gövde, bacak ve yüzde birtakım ağrılı fiskelerle beliren, mikroplu bir hastalık.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Esra Dermancıoğlu
        #Zona
        #hastalık
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