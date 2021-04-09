"HÜLYA AVŞAR YAŞLANMAKTAN KORKMAMALI"

36 yaşındaki oyuncu, rol aldığı bir dizide yüzüne uygulanan filtre ile sosyal medyada alay konusu olan Hülya Avşar hakkında konuştu.

Esra Sönmezer, "Filtreli görüntüler izleyiciyi gerçeklikten uzaklaştırıyor. Hülya Avşar ile filtre konusu çok gündeme geldi. İnsanlar yaşlanıyor ve Hülya Avşar gibi değerli bir ismin yaşlanmaktan korkmaması ve öz güvenli olması gerekiyor. Bazı çizgileri ve kırışıklıklarıyla yaşamaya alışması şart! Onun filtre kullanması ve diğer oyuncuların kullanmaması kötü bir görüntüye sebebiyet verdi. Acaba hala 'En güzel benim' diyebiliyor mudur, merak ediyorum" diye konuştu.