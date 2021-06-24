Esra Sönmezer: Sıradanlık bana göre değil - Magazin haberleri

"Sıradanlık bana göre değil" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Bir mekanda iş toplantısına katılan Sönmezer, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başrollerini Şafak Sezer ile birlikte paylaştığı "Anunakiler" filmi için sete çıkan Esra Sönmezer, "Setleri çok özlemişiz. Pandemi nedeniyle birçok işimiz ertelendi. Geçen yıl oynadığımız tiyatro oyunumuzu bile bu yıl sahneleyemedik. Setleri ve sahneleri çok özlemişim" dedi.

Ev şeklindeki tasarım çantası ile dikkat çeken oyuncu, "Sıradanlık bana göre değil, çocuk ruhluyum ve eğlenceli ürünleri seviyorum" ifadelerini kullandı.