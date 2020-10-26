Esra Sönmezer: Türk oyuncular dövüşmeyi bilmiyor

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 14 yıldır profesyonel olarak dövüş sporlarıyla ilgilenen Esra Sönmezer, sinema ile ilgili konuştu.

Krav maga sporu ile uğraşan Sönmezer, Türkiye’de profesyonel anlamda iyi dövüş sahnelerinin çekilmediğini söyleyerek bunu Türk oyunculara bağladı.

35 yaşındaki oyuncu, "Türk sineması teknik anlamda son yıllarda iyi seviyeye geldi. Fakat aksiyon ve dövüş sahnelerinde rol alan oyuncuların yetersizliği kaliteli filmlerin çekilmesini engelliyor. Türk oyuncular maalesef bu konuda kendisini geliştirmesi gerekiyor" dedi.