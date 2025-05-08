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        Haberler Magazin 'Eşref Rüya' dizisinde 'Kehribar' sürprizi

        'Eşref Rüya' dizisinde 'Kehribar' sürprizi

        'Eşref Rüya' dizisinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, Ebru Yaşar ve Burak Bulut'un düet yaptığı şarkı 'Kehribar'ı söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 12:14 Güncelleme: 08.05.2025 - 12:14
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        'Eşref Rüya'da 'Kehribar' sürprizi
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        'Eşref Rüya'nın başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, dizinin yeni bölümünde Ebru Yaşar ve Burak Bulut'un düet yaptığı 'Kehribar' adlı şarkıyı söyledi.

        Çağatay Ulusoy
        Çağatay Ulusoy

        Dizideki performans, Ebru Yaşar'ın yorumu ile taçlandırdığı 'Kehribar' şarkısını bir kez daha geniş kitlelerle buluşturdu.

        Ebru Yaşar ve Burak Bulut
        Ebru Yaşar ve Burak Bulut
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        #Ebru Yaşar
        #kehribar
        #Burak Bulut
        #Eşref Rüya
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