Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'den açıklamalar

        Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'den açıklamalar

        Cumhur İttifakı'ndan ve MHP'den Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Habertürk'te soruları yanıtladı. Enver Demirel, "Bu yerel seçimde yerel unsurlar, yerel dinamikler öne çıkacaktır. Yerel özellikler öne çıkacaktır. Vatandaşlarımızın bu yönde değerlendirme yapmasını bekliyoruz. Her seçimin kendine göre özellikleri vardır" dedi. Demirel, "Yaptırdığımız anketler sonucunda biz öndeyiz" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 20:24 Güncelleme: 07.03.2024 - 20:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bütün yaşantımız Etimegsut"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhur İttifakı ve MHP'den Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Habertürk'te soruları yanıtladı.

        Demirel'in konuşmasından öne çıkanlar...

        "HER SEÇİMİN KENDİNE GÖRE ÖZELLİKLERİ VARDIR"

        Sahada yoğun bir çalışma devam ediyor. Etimesgut'taki seçimler biraz renkli geçiyor. Sonuçta bir yerel seçim yaşayacağız. Bu yerel seçimde yerel unsurlar, yerel dinamikler öne çıkacaktır. Yerel özellikler öne çıkacaktır. Vatandaşlarımızın bu yönde değerlendirme yapmasını bekliyoruz. Her seçimin kendine göre özellikleri vardır. Bu seçimde de tabiki rakibimizin sanat camiasından gelmesi bunu Etismesgut seçimlerini öne çıkardı. Ama sonuç itibariyle sahada çok güzel çalışmalar var. Sahada vatandaşla yıllardır birlikte oluşturduğumuz bir beraberliğin enerjisi var. Yapılan hizmetleri anlatmaya yapacaklarımızı da vatandaşımıza taahhüt etmeye devam ediyoruz. Bu yönüyle Etimesgut'taki seçimler gerçekten kamuoyunun merakla beklediği seçim sonuçlarından birisi olacak.

        REKLAM

        "ANKETLER BİZİ ÖNDE GÖSTERİYOR"

        Erdal Beyi sanat dünyasına tekrar göndereceğiz gibi gözüküyor. Şu anda yapılan kamuoyu yoklamalarında ciddi kamuoyu yoklamalarında Türkiye'nin önde gelen ve bundan önceki seçimlerde de yaptıkları kamuoyu yoklamalarıyla isimden söz eden araştırma şirketlerinin yaptırdığımız kamuoyu yoklamalarında seçimle ilgili bayağı fark gözüküyor. Bizim lehimize. Ama biz yine de seçimi çok önemsiyor ve her gün en yoğun çalışan biziz. En çok sahada olan biziz. Vatandaşımızla en çok buluşan biziz. Vatandaşımızın en çok yanında olan biziz. Çünkü biz o şehirliyiz. Biz orada doğduk, orada büyüdük, orada yaşadık. Bütün yaşantımız bizim Etimesgut. Dolayısıyla bu şehirde olan biten vatandaşımızın her yönüyle sıkıntısını birlikte paylaştığımız, birlikte ağladığımız, birlikte güldüğümüz vatandaşımız. Bizim insanımız. Ben bu yerde bu görevi uzun süredir yapıyorum. Erdal Bey iyi bir sanatçıdır. Güzel oyunlar çıkartabilir. Ama sonuç itibariyle Etimesgut'ta bir yerel seçim yaşanacaktır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #ankara
        #ETİMESGUT
        #Enver Demirel
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsveç resmen NATO'ya katıldı
        İsveç resmen NATO'ya katıldı
        Piiz grubu üyesine saldırıda istenen ceza belli oldu!
        Piiz grubu üyesine saldırıda istenen ceza belli oldu!
        Trump Biden'a meydan okudu: "Kozlarımızı paylaşalım"
        Trump Biden'a meydan okudu: "Kozlarımızı paylaşalım"
        Dolandırıcıların hedef aldığı Abdurrahim Albayrak konuştu
        Dolandırıcıların hedef aldığı Abdurrahim Albayrak konuştu
        Almanya'da yeni grev dalgası
        Almanya'da yeni grev dalgası
        Karısını intihara yönlendiren sanığa 6 yıl ceza!
        Karısını intihara yönlendiren sanığa 6 yıl ceza!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?