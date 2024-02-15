Etimesgut Belediye Başkanı ve adayı Enver Demirel'den Habertürk'e açıklamalar

Yerel seçimlere 44 gün kala, belediye başkanlığına aday olan isimlerin projeleri de netleşiyor. Cumhur İttifakı'nın ve MHP'nin belediye başkan adayı ve Etimesgut'un mevcut belediye başkanı Enver Demirel Habertürk'ten Esra Toptaş'a projelerini anlattı.

Demirel'in açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları şöyle:

Etimesgut devamlı göç alan bir şehir. Hem mevcut vatandaşlarımıza hem de gelen vatandaşımızın yaşamına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yerel seçim bu. Etimesgut'ta rakiplerimiz kamuoyunda CHP başta olmak üzere sanatçılığı ile tanınan bir kardeşimizi aday olarak karşımıza çıkarttı. Sadece sanatçılığı üzerinden kampanya yürütülünce yerel seçimde kamuoyunun gündemine taşındı. Sonuç itibariyle şu anda Etimesgut seçimi Türkiye kamuoyunca merak edilen bir duruma geldi. Yerel dinamiklerin öne çıkması gereken bir seçim bu. Kamuoyunda Behzat Ç . rolünü canlandıran sanatçı kardeşimizi aday olarak çıkarttılar. Sonuçta bu kardeşimizin Etimesgut'ta uzaktan yakından alakası yok iken çıkarılması bizi gündemimize taşıdı. Şimdi merak ediliyor, seçim sonunda bunu göreceğiz.

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"VATANDAŞIMIZIN YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTTİK"

Bu şehrin altyapısı, üstyapısıyla vatandaşımızın yaşamına dokunan onlarca hizmet yaptık. Bu şehirde 15 tane sosyal kültürel yaşam merkezi inşa etmişim. Emekliler konağı, hanımlar konağı inşa etmişim. 12 adet kapalı pazar yapmışım. 10 tane spor tesisi inşa etmişim. 7 adet kütüphane yapmışım, 3 tane köy konağı, 6 havuz, 5 kreş, 2 meydan inşa etmişiz. 85 civarında yaşam, eğitim, spor merkezleri inşa etmişiz. Bunlar vatandaşımızın hayatına dokunan tesisler. Görev yaptığımız süre içerisinde vatandaşın yaşam kalitesini yükselttik. İlk başkan olduğumda bu şehirde 50 kişiyi bir arada toplantı yapacağımız mekân bile yoktu. Yol, kaldırım, park yaptık. Bu işleri Etimesgut Belediyesi'nin kaynaklarıyla borca girmeden inşa ettik. 460 park yapmışız. Mücavir alanımızın neredeyse yedide birini ağaçlandırmışız. Bu şehirde üç tane kültür merkezi yaptım ben. En sonuncusunu Cumhuriyetimizin 100. yılına özel yaptık.

"SANATÇILAR BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE GELİR"

Bu şehir şimdi kültür, sanatı, tarihiyle anılan konuma geldi. Elbette ki bu milletin değerlerinden, inançlarından yana olan sanatçı başımızın üstünde yeri var. Bu milletin ne kadar sanatsal değeri varsa hep tuttuk kaldırmaya çalıştık. Herkesin de bize saygı duymasını özellikle istirham ederim. Dün Özgür Bey geldi, CHP Genel Başkanı, büyükşehir belediye başkanı ve ilçe belediye başkan adayı Erdal Bey geldi, program yaptı. Özgür Bey kalkıp, bir sanatçının filmlerdeki rolleriyle adayı tanıtması çok uygun düşmedi. Erdal Bey'in sanatına, sanatçılığına karşı değiliz. Bu şehre ne verecek, bu şehirle ilgili düşüncesi nedir, bizi ilgilendiren durum budur.

"ALZHEIMER MERKEZİ KURACAĞIZ"

Biz birçok seminer, konferans çalışması yaptık. Önümüzdeki süreçte Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi kuracağız. Çalışmalarımızı başlattık. Süvari Mahallesi pazar yerinin üstü kapatılacak. Bir tane huzur evi yaptık. Türkiye'de önde gelen çok güzel bir huzur evi. Şimdi Eryaman'a bir yaşlı bakım merkezi kuracağız nasip olursa. Önümüzdeki dönemde inşallah Alzheimer merkezini muhakkak yapacağız. Sabah bize bırakıp, akşam evine alacağı bir bakım merkezi kuracağız. Gençlerimizin özellikle benden istediği bir şey var. Buz paten pistini projelendirdik. Önümüzdeki 5 yıllık dönem içerisinde bu çalışmayı gerçekleştireceğiz nasip olursa.

"TAMAMEN ÖZ KAYNAKLARIMIZDAN YAPTIK"

Turkuaz Mahallesi var. Şu anda emeklilerimiz için hanımlar beyler için emekli konağının çalışmasına başlayacağız. Bir konak da Piyade Mahallesi'ne düşünüyoruz. Yeşillendirme, park bahçe, yol, kaldırım asfalt gibi her alanda çok yoğun çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bunları yapabilmemiz öncelik hizmetlerin iyi görülmesi, kaynaklarının rantabl kullanılması gerekir. Etimesgut Belediyesi bunca işi yaparken kredi kullanmadı. Tamamen öz kaynaklarımızla yaptık bunları.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPACAĞIZ"

90 yılında Yenimahalle ilçesinden ayrılarak ilçe statüsünü kazandık. O tarihten sonra 2000 yılına kadar yapılaşma fazla olmadı. 1999'da büyük deprem oldu. O depremden sonra 57. Hükümet, bizim de içinde olduğumuz hükümet Yapı Denetim Kanunu çıkarttı. Yapı Kontrol İnşaat Kanunu çıkarıldı. Ondan sonra yapılan inşaatlarda ciddi manada denetim yapıldı. Yapı stokları kontrollü gitti. Son depremde baktığınızda 2000'den sonra yapılan binalarda yıkım olmadı. Kentsel dönüşüm yapılacak elbette yerimiz var. Etimesgut'ta gecekondu diye adlandırdığımız bölge vardı. Bir kısmını yaptık. Bir kısmı mahkemede, onu tamamlayınca yaklaşık 400-500 konutu hak sahiplerine teslim edeceğiz.