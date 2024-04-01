Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Etimesgut Belediye Başkanlığı'nı kazanan Erdal Beşikçioğlu erik dalı sözünü tuttu

        Etimesgut Belediye Başkanlığı'nı kazanan Erdal Beşikçioğlu erik dalı sözünü tuttu

        Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki belediye başkanlığı seçimini kazanan tiyatro sanatçısı Erdal Beşikçioğlu, daha önce seçmene söz verdiği erik dalı sözünü tutarak vatandaşlarla kutlama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 19:47 Güncelleme: 01.04.2024 - 20:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşikçioğlu erik dalı sözünü tuttu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Etimesgut'ta merakla beklenen seçimlerde CHP'nin adayı ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, %56,60 oy oranıyla birinci sırada yer aldı.

        Behzat Ç. karakteriyle Türk dizi sektörüne damga vuran Beşikçioğlu mazbatasını almasının ardından göreve başlayacak.

        ERİK DALI OYUNUYLA KUTLAMA YAPTI

        Etimesgut'ta birinci sırada yer alarak belediye başkanlığını kazanan Beşikçioğlu, daha önce seçmene söz verdiği şekilde erik dalı oyun havası eşliğinde kutlama yaptı.

        MİLLETVEKİLİ KONURALP DE EŞLİK ETTİ

        CHP Etimesgut il teşkilatı ve vatandaşlarla birlikte coşkulu bir şekilde erik dalı oynayan Erdal Beşikçioğlu'na CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp de eşlik etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #erdal beşikçioğlu
        #erik dalı
        #ETİMESGUT
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail çekilince Şifa Hastanesi'ndeki vahşet ortaya çıktı
        İsrail çekilince Şifa Hastanesi'ndeki vahşet ortaya çıktı
        Akşener açıkladı! Olağanüstü seçimli kongreye gidiliyor
        Akşener açıkladı! Olağanüstü seçimli kongreye gidiliyor
        MHP lideri Bahçeli'den seçim değerlendirmesi!
        MHP lideri Bahçeli'den seçim değerlendirmesi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ankara ve İstanbul'un 66 yıllık ortak tercihi
        Ankara ve İstanbul'un 66 yıllık ortak tercihi
        Olaylı maçın sevkleri açıklandı!
        Olaylı maçın sevkleri açıklandı!
        Afyonkarahisar'da tarihi bir ilk
        Afyonkarahisar'da tarihi bir ilk
        Onlar atık belediye başkanı
        Onlar atık belediye başkanı
        Bakan Şimşek'ten seçim açıklaması
        Bakan Şimşek'ten seçim açıklaması
        İlklerin seçimi! 2024 Yerel seçimi sürprizleri
        İlklerin seçimi! 2024 Yerel seçimi sürprizleri
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        Yerel seçimler dünya basınında
        Yerel seçimler dünya basınında
        YRP sürprizi: 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçeyi aldı
        YRP sürprizi: 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçeyi aldı
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        İşte en yüksek ve en düşük oranlarla kazanan adaylar
        İşte en yüksek ve en düşük oranlarla kazanan adaylar
        YSK Başkanı'ndan açıklama
        YSK Başkanı'ndan açıklama
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!