Etli kuru fasulye tarifi: Evde etli kuru fasulye nasıl yapılır, malzemeleri neler?

ETLİ KURU FASULYE TARİFİ

Etli kuru fasulye, Türk sofralarının vazgeçilmezi olmasının yanı sıra, doyurucu ve besleyici bir yemektir. Pilav, turşu veya ekmekle birlikte servis edilir. Hem evlerde hem de restoranlarda sıkça yapılan bu yemek, geleneksel Türk mutfağının kültürel bir parçasıdır.

Etli kuru fasulye malzemeleri:

500 gram kuru fasulye (bir gece önceden ıslatılmış)

300 gram kuzu ya da dana kuşbaşı et

1 adet büyük soğan

2 diş sarımsak (isteğe bağlı)

1 adet büyük domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tuz (damak tadına göre ayarlanabilir)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

1,5 litre su (fasulyenin üzerini geçecek kadar)

Etli kuru fasulye yapılışı:

REKLAM Kuru fasulyeyi bir gece önceden ıslatmak, fasulyenin yumuşaması ve pişme süresinin kısalması için önemlidir. Fasulyeleri geniş bir kaba koyun ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. Ertesi gün fasulyeleri süzün ve bol suyla yıkayın.

Etleri küçük kuşbaşı doğrayın. Eğer kuzu eti kullanıyorsanız, yağlı kısımlarını da ekleyebilirsiniz, bu da yemeğe ekstra lezzet katar.

Bir tencereye 2 yemek kaşığı sıvı yağı ekleyin ve yağı kızdırın.

Etleri ekleyin ve yüksek ateşte etlerin dışı kahverengi olana kadar kavurun. Etler suyunu salıp çekene kadar karıştırarak pişirin. Bu işlem, etin lezzetini artırır.

Soğanı soyup ince ince doğrayın.

Sarımsakları da soyup, minik minik doğrayın (isteğe bağlı).

Etler suyunu çekip kavrulmaya başladıktan sonra doğradığınız soğanları ekleyin. Soğanlar pembeleşene kadar kavurun.

Ardından doğradığınız sarımsakları ekleyin ve 1-2 dakika daha kavurun.

Domatesi soyup, küp küp doğrayın.

Kavrulmuş etli soğan karışımına doğranmış domatesleri ve 1 tatlı kaşığı domates salçasını ekleyin.

Karışımı, domatesler suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Önceden ıslatıp yıkadığınız fasulyeleri tencereye ekleyin.

Üzerine baharatları (pul biber, karabiber, kimyon, tuz) serpin. Tüm malzemeyi güzelce karıştırın.

Fasulyelerin üzerini geçecek kadar su ekleyin. Yaklaşık 1,5 litre su yeterli olacaktır. Tencerenin kapağını kapatın.

Kaynamaya başladıktan sonra, ateşi kısın ve yaklaşık 45 dakika ile 1 saat arasında pişirmeye bırakın. Fasulyeler tamamen yumuşayana kadar pişirmeye devam edin.

Fasulyeler piştikten sonra, isteğe bağlı olarak 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyebilirsiniz. Tereyağı yemeğin lezzetini artıracaktır.

Yemeği karıştırın ve 5-10 dakika daha kısık ateşte pişirin. Kuru fasulyenin çeşidi de yemeğinizin lezzetini etkileyebilir. Etli kuru fasulye için beyaz kuru fasulye tercih edilir. Etlerin yumuşaması için pişirme süresi önemli. Etlerin iyice pişip yumuşaması gerektiğinden, fazla kısık ateşte pişirmeniz gerekebilir. Baharatlar, yemeğin tadını zenginleştirir. Kimyon, kuru fasulye ile iyi uyum sağlar. Dilerseniz pul biberi de artırabilirsiniz. Etli kuru fasulyeyi çok yüksek ateşte pişirirseniz etler sertleşebilir. Sabırlı olun, düşük ateşte uzun süre pişirmek, yemeği daha lezzetli hale getirir.

Etli kuru fasulye, zengin ve doyurucu bir yemek olduğu için yanında hafif ve ferahlatıcı tatlar tercih edilir. En yaygın yan yemeklerden biri pilavdır. Pirinç pilavı, etli kuru fasulye ile mükemmel bir uyum yakalar. Pilavın yumuşak dokusu, fasulyenin yoğunluğunu dengeler. Ayrıca, taze ve gevrek bir turşu, yemeğin lezzetini artırır ve yemekle birlikte ferahlatıcı bir etki yaratır.

Yanında bir dilim taze ekmek de oldukça popülerdir. Çünkü ekmek, fasulyenin suyunu çekerek lezzetli bir tamamlayıcı olur. Bazı kişiler ise etli kuru fasulyenin yanında yoğurt tercih eder; yoğurdun serinletici etkisi, yemeğin zengin tadı ile güzel bir denge oluşturur. Kısacası, etli kuru fasulye, pilav, turşu, ekmek ve yoğurt gibi yan lezzetlerle birlikte servis edildiğinde, sofrada tam anlamıyla doyurucu ve lezzetli bir bütünlük sağlar.

ETLİ KURU FASULYE YAPIMINDA PÜF NOKTALAR Etli kuru fasulye yapımında dikkat edilmesi gereken birkaç püf nokta, yemeğin lezzetini ve kıvamını doğrudan etkiler. Öncelikle, kuru fasulyeyi bir gece önceden ıslatmak çok önemlidir. Bu, hem pişme süresini kısaltır hem de fasulyelerin daha yumuşak olmasını sağlar. Fasulyeler ıslatıldıktan sonra iyice süzülüp yıkanmalıdır, aksi takdirde yemeğin kıvamı fazla suyu emebilir.

Yağlı etler yemeğe zengin bir lezzet katarken, etin pişirme süresi de etin yumuşaması için yeterli olmalıdır. Etler, tencereye eklenmeden önce iyi bir şekilde kavrulmalı, bu sayede dış kısmı kahverengileşmeli ve içindeki suyu salıp çekmelidir. Baharatları yemeğe erken eklemek, lezzetlerin daha iyi karışmasını sağlar. Kimyon ve pul biber gibi baharatlar kuru fasulye ile mükemmel uyum sağlar.