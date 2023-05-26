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Etsiz çiğ köfte bozulur mu, nasıl saklanmalı? Etsiz çiğ köfte dolapta kaç gün dayanır?

Etsiz çiğ köfte, ülkemizde sıklıkla tüketilir. Hem öğünlerde hem de mezelerde karşımıza çıkan etsiz çiğ köfte, pek çok kişi tarafından oldukça sevilir. Asıl çiğ köfte, etli olarak yapılsa da çabuk bozulmasından ve olası zehirlenmeler ile karşı karşıya bırakmasından dolayı büyük şehirlerde etsiz olarak hazırlanır. Bu nedenle saklama koşullarına göre birkaç gün dayanabilmektedir. Bir çiğ köftenin dayanması ise mevsim koşullarına ve tüketim hızına göre değişiklik gösterir. Peki, etsiz çiğ köfte bozulur mu?

Etsiz Çiğ Köfte Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Etsiz Çiğ Köfte Dolapta Kaç Gün Dayanır?
HABERTURK.COM

Etsiz Çiğ Köfte Bozulur Mu?

Uzun seneler yemek kültürümüzün bir parçası olan etsiz çiğ köfte, genel olarak dışarıdan alınmaktadır. Bir misafir geldiğinde ya da bir meze olarak tercih edildiğinde akla ilk gelen yemeklerden biri olan çiğ köfte, çoğu zaman ise sadece sevildiği için tercih edilir. Bazen çiğ köftecide porsiyonlar göze küçük gelebilir ve farkında olmadan daha fazla alınabilir. Tüm bu faktörler göz ardı edilmemelidir. Peki, çiğ köfte kaç günde bozulur? Eğer bu konu hakkında detaylı bilgi edinmek istiyorsanız “Etsiz çiğ köfte nasıl saklanmalı?” sorusunun cevabını içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

Etsiz Çiğ Köfte Kaç Gün Dayanır?

Aldığınız etsiz çiğ köftenin aslında çok olduğunu fark ettiyseniz ve gün içerisinde tüketemeyeceğinizi düşünüyorsanız aşağıdaki adımları inceleyerek çiğ köfteyi güvenli ve sağlıklı bir şekilde muhafaza edebilirsiniz.

  • Etsiz çiğ köfte bozulur mu? Bu sorunun cevabı saklama koşullarına göre değişkenlik gösterir. Porsiyon şeklinde alınan çiğ köfteler, gün içinde bitmeyecekse üzerini hava almayacak şekilde kapatabilir ve buzdolabına kaldırabilirsiniz. Çiğköfte hem buzdolabında hem de dışarıda kalabilir. Gün içinde tüketecekseniz buzdolabına koymaya gerek yoktur. Sadece üzerini sıkıca kapatmanız yeterli olacaktır. Eğer başka bir gün yemeyi planlıyorsanız buzdolabında 2-3 gün boyunca muhafaza edebilirsiniz. Daha fazla buzdolabında kalması ise bakteri üretimine neden olabileceği için tüketimi önerilmez.
  • “Etsiz çiğ köfte kaç gün bekler?” sorusu pek çok kullanıcının internet üzerinden araştırdığı konular arasındadır. Şunu söyleyebiliriz ki çiğ köfte buzdolabında saklanabilir olsa da derin dondurucuya konulmamalıdır. Esasına bakıldığında derin dondurucuya konulabilen bir yiyecek türü olsa da tekrar tüketilmek istendiğinde çözdürülmesi gerekir ve bu durum çiğ köftenin tadında ve dokusunda bozulmalara neden olur. Etsiz çiğ köfteyi en erken şekilde bitirmek, sağlıklı bir tüketime de zemin hazırlayacaktır.
  • Yaklaşık 2-3 gün içinde buzdolabında beklettiğiniz etsiz çiğ köfte, hava almayacak şekilde paketlendiğinde herhangi bir tat değişimine neden olmayacaktır ancak diğer yandan ilk tazeliğini de korumayacaktır. Üzeri açık kalarak saklanmış etsiz çiğ köftenin üzerinde kurumalar meydana gelmektedir. Bu gibi durumlarda tüketimi mutlaka durdurmanız gerekir.
  • Pek çok çiğ köftecide alınan çiğ köfteler vakumlanabildiği gibi marketlerde de vakumlu bir şekilde satılmaktadır. Vakumlu etsiz çiğ köfteler daha uzun süre korunarak saklanabilmektedir. Hatta yaklaşık 45 gün açılmadığı sürece buzdolabında bekleyebilir. Eğer çiğ köfteyi başka bir gün tüketmeyi düşünüyorsanız vakumlu olanları tercih edebilir, dilediğiniz zaman taze bir şekilde yiyebilirsiniz.
  • Etsiz çiğ köfte buzdolabında saklanabilen bir yiyecek olsa da mutlaka günlük tüketime önem verilerek alınmalıdır. İster dışarda kalsın, ister buzdolabında saklansın, çiğ köfte yenmediği her gün daha fazla bayatlamaya müsait bir yiyecektir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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