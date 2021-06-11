Avrupa'nın futbol şöleni geri dönüyor! EURO 2020, Türkiye - İtalya maçıyla resmen başlıyor. Futbolseverlerin hasretle beklediği, 31 gün sürecek ve 51 maça sahne olacak turnuvada, 24 milli takım mücadele edecek.

Tarihinde ilk kez ikiden fazla ülkenin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 11 farklı ülkede düzenlenecek. İtalya'nın başkenti Roma, İngiltere'nin başkenti Londra, Hollanda'nın başkenti Amsterdam, Danimarka'nın başkenti Kopenhag, Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Romanya'nın başkenti Bükreş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin yanı sıra Rusya'nın Saint Petersburg, Almanya'nın Münih, İspanya'nın Sevilla ve İskoçya'nın Glasgow şehri de karşılaşmalara ev sahipliği yapacak.

BİZİM ÇOCUKLAR AÇILIŞ MAÇINDA SAHNEDE

EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye ile İtalya karşılaşacak. Roma Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak. Şampiyonanın yarı finalleri ve finali ise Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

Tam kapasiteyle hizmet vermeye hazırlanan Budapeşte'deki Puskas Arena dışındaki statlara, ülkelerdeki Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda sınırlı sayıda seyirci alınacak. Diğer statların tribünleri, ülkelere göre yüzde 20 ila 50 oranında dolacak.

GRUPLARIN İLK İKİ SIRASI VE EN İYİ DÖRT ÜÇÜNCÜ TURLAYACAK

Takımlar, dörderli 6 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk 2 sırada bitirenler ve en iyi üçüncü kontenjanından 4 ekip, son 16 turuna yükselecek. Eleme turları, tek karşılaşma üzerinden oynanacak.

Ev sahibi kentlerin gruplara göre dağılımı şöyle:

A Grubu: Roma (Roma Olimpiyat Stadı),Bakü (Bakü Olimpiyat Stadı)

B Grubu: Saint Petersburg (Saint Petersburg Stadı),Kopenhag (Parken Stadı)

C Grubu: Amsterdam (Johan Cruyff Arena),Bükreş (Romanya Ulusal Stadı)

D Grubu: Londra (Wembley Stadı),Glasgow (Hampden Park)

E Grubu: Sevilla (La Cartuja Stadı),Saint Petersburg (Saint Petersburg Stadı)

F Grubu: Münih (Allianz Arena),Budapeşte (Puskas Arena)

A GRUBU

A Grubu maçları, İtalya'nın başkenti Roma ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki olimpiyat statlarında oynanacak. Turnuvaya ev sahipliği yapacak 11 ülke arasında yer alan 1968 şampiyonu İtalya, gruptaki en tecrübeli takım olarak dikkati çekiyor.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Futbol Takımı ise 2000 ve 2008'deki şampiyonalarda elde ettiği başarılara yenisini eklemek istiyor.

TÜRKİYE 5. KEZ ŞAMPİYONADA

Türkiye, elemelerde H Grubu'nu 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle Fransa'nın ardından ikinci bitirerek şampiyonaya vize aldı.

Turnuvaya ilk kez 1996'da katılan ve grup aşamasında mücadele eden milliler, 2000'de çeyrek final, 2008'de ise yarı finale kadar yükseldi. Ay-yıldızlılar, 2016'daki son şampiyonada gruptan çıkamadı.

Tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonası finallerinde boy gösterecek ay-yıldızlı ekipte gözler, tecrübeli forvet Burak Yılmaz'da olacak.

Fransız ekibi Lille'in şampiyonluğa ulaşmasında büyük rol oynayan Burak, milli takımın da gol yollarındaki en önemli kozu.

Türkiye'nin EURO 2020 kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe),Mert Günok (Medipol Başakşehir),Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Lille),Çağlar Söyüncü (Leicester City),Kaan Ayhan (Sassuolo),Merih Demiral (Juventus),Mert Müldür (Sassuolo),Ozan Kabak (Schalke 04),Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş),Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Yusuf Yazıcı (Lille),Dorukhan Toköz (Beşiktaş),İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe),Okay Yokuşlu (Celta Vigo),Orkun Kökçü (Feyenoord),Ozan Tufan (Fenerbahçe),Taylan Antalyalı (Galatasaray),Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille),Cengiz Ünder (Roma),Enes Ünal (Getafe),Abdülkadir Ömür (Trabzonspor),Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray),Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford),Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

İTALYA FİNALLERE NAMAĞLUP GELDİ

Elemelerde yer aldığı J Grubu'nda 10 maçını da kazanan ve attığı 37 golle dikkati çeken İtalya, yenilgisiz lider şekilde turnuvaya katılma hakkı kazandı.

Teknik direktör Roberto Mancini'nin çalıştırdığı "Gök Maviler"in öne çıkan futbolcuları, Lazio'da bu sezon 25 gol atan Ciro Immobile ile Napoli'nin 19 gollü ismi Lorenzo Insigne.

Tarihinde 10. kez finallere katılacak 1968 şampiyonu İtalya, 2016'daki turnuvaya Almanya'ya penaltılarda yenilerek çeyrek finalde veda etmişti.

İtalya'nın EURO 2020 kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Gianluigi Donnarumma (Milan),Alex Meret (Napoli),Salvatore Sirigu (Torino)

Defans: Francesco Acerbi (Lazio),Alessandro Bastoni (Inter),Leonardo Bonucci (Juventus),Giorgio Chiellini (Juventus),Giovanni Di Lorenzo (Napoli),Emerson Palmieri (Chelsea),Alessandro Florenzi (Paris),Leonardo Spinazzola (Roma),Rafael Toloi (Atalanta)

Orta saha: Nicolo Barella (Inter),Bryan Cristante (Roma),Jorginho (Chelsea),Manuel Locatelli (Sassuolo),Lorenzo Pellegrini (Roma),Stefano Sensi (Inter),Marco Verratti (Paris)

Forvet: Andrea Belotti (Torino),Domenico Berardi (Sassuolo),Federico Bernardeschi (Juventus),Federico Chiesa (Juventus),Ciro Immobile (Lazio),Lorenzo Insigne (Napoli),Giacomo Raspadori (Sassuolo).

İSVİÇRE'DE XHAKA VE SHAQIRI ÖNE ÇIKIYOR

Bir dönem Samsunspor'da görev alan Vladimir Petkovic'in yönetimindeki İsviçre, elemelerde D Grubu'nu 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lider bitirerek finallere geldi.

Avrupa Şampiyonası'nda 5. kez mücadele edecek kırmızı-beyazlı ekibin kadrosunda, Arsenal'da forma giyen Granit Xhaka ile Liverpoollu Xherdan Shaqiri göze çarpıyor.

Türkiye gibi ilk kez 1996'da finallere katılmaya hak kazanan İsviçre, en iyi derecesini elde ettiği 2016'daki organizasyonda son 16 turunda Polonya'ya elenmişti.

İsviçre'nin EURO 2020 kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach),Yvon Mvogo (PSV),Jonas Omlin (Montpellier)

Defans: Manuel Akanji (Borussia Dortmund),Loris Benito (Bordeaux),Eray Cömert (Basel),Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach),Jordan Lotomba (Nice),Kevin Mbabu (Wolfsburg),Becir Omeragic (Zürich),Ricardo Rodriguez (Torino),Fabian Schar (Newcastle United),Silvan Widmer (Basel)

Orta saha: Christian Fassnacht (Young Boys),Edimilson Fernandes (Mainz),Remo Freuler (Atalanta),Admir Mehmedi (Wolfsburg),Xherdan Shaqiri (Liverpool),Djibril Sow (Frankfurt),Ruben Vargas (Augsburg),Granit Xhaka (Arsenal),Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach),Steven Zuber (Eintracht Frankfurt)

Forvet: Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach),Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb),Haris Seferovic (Benfica)

GALLER, 2016'DAKİ BAŞARISINI TEKRARLAMAK İSTİYOR

Teknik direktör Robert Page'in başında olacağı Galler, elemelerde E Grubu'nu 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayarak EURO 2020 biletini aldı.

"Ejderhalar"ın öne çıkan oyuncuları arasında, geçen sezon Tottenham'da kiralık oynayan Real Madridli Gareth Bale ile Chelseali Ethan Ampadu bulunuyor.

Tarihinde ilk kez 2016'da Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Galler, yarı finale kadar yükselmeyi başarmış ancak turnuvada daha sonra şampiyonluğa ulaşacak olan Portekiz'e yenilmişti.

Galler'in EURO 2020 kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Kaleci: Wayne Hennessey (Crystal Palace),Danny Ward (Leicester City),Adam Davies (Stoke City)

Defans: Ben Davies (Tottenham),Joe Rodon (Tottenham),Chris Mepham (Bournemouth),Chris Gunter (Charlton Athletic),Rhys Norrington-Davies (Sheffield United),Neco Williams (Liverpool),Connor Roberts (Swansea City),Ben Cabango (Swansea City),Tom Lockyer (Luton Town)

Orta saha: Joe Allen (Stoke City),Joe Morrell (Luton Town),Ethan Ampadu (Chelsea),Matthew Smith (Manchester City),Jonny Williams (Cardiff City),Aaron Ramsey (Juventus),Dylan Levitt (Manchester United),Rubin Colwill (Cardiff City),David Brooks (Bournemouth),Harry Wilson (Liverpool)

Forvet: Kieffer Moore (Cardiff City),Gareth Bale (Real Madrid),Tyler Roberts (Leeds United),Daniel James (Manchester United)

A Grubu'nun maç takvimi:

11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)

B GRUBU

B Grubu maçları, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı ve Rusya'daki Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak. FIFA dünya sıralamasının ilk sırasında bulunan Belçika, yıldız oyuncuları ve dinamik futboluyla grubun favorisi konumunda bulunuyor.

BELÇİKA

Daha önce 5 kez Avrupa Şampiyonası'na katılan ve en iyi derecesini, 1980 yılında 2. olarak elde eden Belçika, bu turnuvada Kevin De Bruyne önderliğindeki güçlü jenerasyonuyla sonuca gitmek istiyor.

Elemelerde I Grubu'nu 10'da 10 yaparak lider olarak tamamlayan Belçika, rakip ağları 40 kez sarsarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

Elemelerde 7 gole imza atan Inter'in golcüsü Romelu Lukaku, bu şampiyonada teknik direktör Roberto Martinez'in en güvendiği isimler arasında yer alıyor.

Son katıldığı EURO 2016'ya son 16 turunda Galler'e 3-1 yenilerek veda eden Belçika'nın bu şampiyonada öne çıkması beklenen diğer yıldız oyuncusu Youri Tielemans olarak görülüyor. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Leicester City'de gösterdiği performansla dikkati çekmişti.

Kaleciler: Thibaut Courtois (Real Madrid),Simon Mignolet (Club Brugge),Matz Sels (Strasbourg).

Defans: Toby Alderweireld (Tottenham),Dedryck Boyata (Hertha Berlin),Timothy Castagne (Leicester),Jason Denayer (Lyon),Thomas Meunier (Dortmund),Thomas Vermaelen (Vissel Kobe),Jan Vertonghen (Benfica)

Orta Saha: Nacer Chadli (Başakşehir),Yannick Carrasco (Atletico Madrid),Kevin De Bruyne (Manchester City),Leander Dendoncker (Wolverhampton),Eden Hazard (Real Madrid),Thorgan Hazard (Dortmund),Dennis Praet (Leicester City),Youri Tielemans (Leicester City),Hans Vanaken (Club Brugge),Axel Witsel (Dortmund)

Forvet: Michy Batshuayi (Crystal Palace),Christian Benteke (Crystal Palace),Jeremy Doku (Rennes),Romelu Lukaku (Inter),Dries Mertens (Napoli),Leandro Trossard (Brighton)

DANİMARKA

Daha önce 8 kez Avrupa Şampiyonası'na katılan ve Yugoslavya'nın yerine dahil edildiği 1992'deki turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Danimarka, bu turnuvada da bir sürpriz daha yaparak taraftarlarını mutlu etmek istiyor.

Elemelerde D Grubu'nda çıktığı maçlarda 4 galibiyet 4 beraberlik alan Danimarka, rakip filelere 23 gol bırakırken, kalesinde 6 gol gördü.

Elemelerde 5 gole adını yazdıran Inter'in yıldız oyuncusu Christian Eriksen, takımın en önemli kozlarından biri olarak sahada olacak.

Son katıldığı EURO 2012'de grup aşamasında veda eden Danimarka'da, İtalya'nın Bologna takımında forma giyen 21 yaşındaki Andreas Skov Olsen, turnuvada adını duyurma potansiyeline sahip oyuncular arasında yer alıyor.

Kaleciler: Jonas Lössl (Midtjylland),Frederik Ronnow (Schalke 04),Kasper Schmeichel (Leicester City).

Defans: Joachim Andersen (Fulham),Nicolai Boilesen (Copenhagen),Andreas Christensen (Chelsea),Mathias Jorgensen (Copenhagen),Simon Kjaer (Milan),Joakim Maehle (Atalanta),Jens Stryger Larsen (Udinese),Jannik Vestergaard (Southampton).

Orta Saha: Anders Christiansen (Malmö),Thomas Delaney (Dortmund),Christian Eriksen (Inter),Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham),Mathias Jensen (Brentford),Christian Norgaard (Brentford),Robert Skov (Hoffenheim),Daniel Wass (Valencia).

Forvet: Martin Braithwaite (Barcelona),Andreas Cornelius (Parma),Mikkel Damsgaard (Sampdoria),Kasper Dolberg (Nice),Andreas Skov Olsen (Bologna),Yussuf Poulsen (Leipzig),Jonas Wind (Copenhagen)

RUSYA

Daha önce 11 kez Avrupa Şampiyonası'na katılan ve 1960'ta düzenlenen ilk turnuvayı Sovyetler Birliği döneminde kazanmayı başaran Rusya, bu başarısını tekrarlamak istiyor.

Elemelerde I Grubu'nda çıktığı 10 maçın 8'ini galip tamamlayan Rusya, sadece Belçika'ya 2 maçta da kaybetmişti. 33 kez rakip fileleri sarsan Rusya, kalesinde 8 gol gördü.

Elemelerde 9 gol atarak takımının önemli skor yükünü çeken Artem Dzyuba, Rusya'nın en önemli gol ayağı olarak sahada yerini alacak.

Son katıldığı EURO 2016'ya grup aşamasında veda eden Rusya'da, Spartak Moskova'nın 24 yaşındaki golcü oyuncusu Aleksandr Sobolev'in de ön planda olması bekleniyor.

Kaleciler: Yuri Dyupin (Rubin),Matvei Safonov (Krasnodar),Anton Shunin (Dinamo Moskova)

Defans: Igor Diveev (CSKA Moskova),Georgi Dzhikiya (Spartak Moskova),Mario Fernandes (CSKA Moskova),Vyacheslav Karavaev (Zenit),Fedor Kudryashov (Antalyaspor),Andrei Semenov (Akhmat)

Orta Saha: Dmitri Barinov (Lokomotiv Moskova),Denis Cheryshev (Valencia),Daniil Fomin (Dinamo Moskova),Aleksandr Golovin (Monaco),Daler Kuzyaev (Zenit),Andrei Mostovoy (Zenit),Maksim Mukhin (CSKA Moskova),Magomed Ozdoev (Zenit),Rifat Zhemaletdinov (Lokomotiv Moskova),Yuri Zhirkov (Zenit),Roman Zobnin (Spartak Moskova)

Forvet: Artem Dzyuba (Zenit),Aleksei Ionov (Krasnodar),Denis Makarov (Rubin),Aleksei Miranchuk (Atalanta),Aleksandr Sobolev (Spartak Moskova),Anton Zabolotny (CSKA Moskova)

FİNLANDİYA

Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılma başarısı gösteren Finlandiya, turnuvaya renk katarak taraftarlarına keyifli bir şampiyona yaşatmak istiyor. Elemelerde J Grubu'nda çıktığı maçlarda 6 galibiyet 4 mağlubiyet alan Finlandiya, rakip ağları 16 kez sarsarken kalesinde 10 gol gördü.

Elemelerde 10 gole imza atan Teemu Pukki, takımının sahadaki lider oyuncusu olacak.

Kaleciler: Lukas Hradecky (Leverkusen),Anssi Jaakkola (Bristol Rovers),Jesse Joronen (Brescia)

Defans: Paulus Arajuuri (Pafos),Robert Ivanov (Warta Poznań),Thomas Lam (Zwolle),Daniel O'Shaughnessy (HJK),Jukka Raitala (Minnesota United),Joona Toivio (Häcken),Jere Uronen (Genk),Nicholas Hämäläinen (QPR),Sauli Väisänen (Chievo)

Orta Saha: Nikolai Alho (MTK ),Fredrik Jensen (Augsburg),Glen Kamara (Rangers),Joni Kauko (Esbjerg),Robin Lod (Minnesota United),Rasmus Schüller (Djurgarden),Pyry Soiri (Esbjerg),Tim Sparv (Larissa),Robert Taylor (Brann),Onni Valakari (Pafos)

Forvet: Marcus Forss (Brentford),Lassi Lappalainen (Montreal),Joel Pohjanpalo (Union Berlin),Teemu Pukki (Norwich)

Maç takvimi:

12 Haziran (TSİ: 19.00): Danimarka-Finlandiya (Parken Stadı-Kopenhag)

12 Haziran (TSİ: 22.00): Belçika-Rusya (Saint Petersburg Stadı-Saint Petersburg)

16 Haziran (TSİ: 16.00): Finlandiya-Rusya (Saint Petersburg Stadı-Saint Petersburg)

17 Haziran (TSİ: 19.00): Danimarka-Belçika (Parken Stadı-Kopenhag)

21 Haziran (TSİ: 22.00): Finlandiya-Belçika (Saint Petersburg Stadı-Saint Petersburg)

21 Haziran (TSİ: 22.00): Rusya-Danimarka (Parken Stadı-Kopenhag)

C GRUBU

C Grubu maçları, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena ve Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da oynanacak.

FIFA dünya sıralamasının 16. basamağında bulunan Hollanda, kupadaki tecrübesi ve yıldız futbolcularıyla grubun favorisi konumunda bulunuyor.

AVUSTURYA



Tarihinde 2 kez Avrupa Şampiyonası'na katılma başarısı gösteren Avusturya, öncelikle turnuvadaki ilk galibiyetini alarak taraftarlarını sevindirmeyi amaçlıyor.

Elemelerde G Grubu'nda çıktığı maçlarda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Avusturya, rakip filelere 19 gol bıraktı, kalesinde 9 gole engel olamadı.

Elemelerde 6 gol atarak takımının skor yükünü çeken Marko Arnautovic, Avusturya'nın en önemli gol ayağı olarak sahada yerini alacak.

Turnuva öncesinde Bayern Münih'ten Real Madrid'e transfer olan 28 yaşındaki David Alaba, teknik direktör Franco Foda'nın en güvendiği isimler arasında yer alıyor.

Son katıldığı EURO 2016'ya grup aşamasında veda eden Avusturya'da Almanya takımı Leipzig forması giyen Konrad Laimer ise turnuvada değerini yükseltme potansiyeli taşıyan oyuncular arasında bulunuyor.

Avusturya'nın kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Daniel Bachmann (Watford),Pavao Pervan (Wolfsburg),Alexander Schlager (LASK)

Defans: David Alaba (Real Madrid),Aleksandar Dragovic (Bayer Leverkusen),Marco Friedl (Werder Bremen),Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt),Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach),Philipp Lienhart (Freiburg),Stefan Posch (Hoffenheim),Andreas Ulmer (Salzburg)

Orta Saha: Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen),Christoph Baumgartner (Hoffenheim),Florian Grillitsch (Hoffenheim),Stefan Ilsanker (Eintracht Frankfurt),Konrad Laimer (Leipzig),Valentino Lazaro (Inter),Karim Onisiwo (Mainz 05),Marcel Sabitzer (Leipzig),Louis Schaub (Luzern),Xaver Schlager (Wolfsburg),Alessandro Schöpf (Schalke 04),Christopher Trimmel (Union Berlin)

Forvet: Marko Arnautovic (Shanghai Port),Michael Gregoritsch (Augsburg),Sasa Kalajdzic (Stuttgart)

HOLLANDA



Daha önce 9 kez Avrupa Şampiyonası'na katılan ve en iyi derecesini, 1988 yılındaki şampiyonlukla elde eden Hollanda, güçlü futbol ekolüyle turnuvada başarılı olmak istiyor.

Elemelerde C Grubu'nu 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Hollanda, 24 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.

Elemelerde 8 gole imza atan Georginio Wijnaldum, bu şampiyonada teknik direktör Frank De Boer'un en güvendiği isimler arasında yer alıyor.

Ayrıca elemelerde 6 gol bulan takımın forveti Memphis Depay ve defansın bel kemiği Matthijs de Ligt de Hollanda formasıyla dikkati çeken isimler arasında yer alıyor.

2016'daki turnuvaya katılamayan "Portakallar", 1984'te de turnuvanın dışında kalmış, ancak 1988'de düzenlenen bir sonraki turnuvada şampiyon olmuştu. Şampiyonanın önde gelen takımlarından Hollanda, 2016'daki eksikliğini şampiyonlukla kapatmak istiyor.

Hollanda'nın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Marco Bizot (AZ Alkmaar),Tim Krul (Norwich City),Maarten Stekelenburg (Ajax)

Defans: Nathan Ake (Manchester City),Daley Blind (Ajax),Matthijs de Ligt (Juventus),Stefan de Vrij (Inter),Denzel Dumfries (PSV),Patrick van Aanholt (Crystal Palace),Joel Veltman (Brighton),Owen Wijndal (AZ Alkmaar)

Orta Saha: Frenkie de Jong (Barcelona),Marten de Roon (Atalanta),Ryan Gravenberch (Ajax),Davy Klaassen (Ajax),Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar),Quincy Promes (Spartak Moskova),Jurrien Timber (Ajax),Donny van de Beek (Manchester United),Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Forvet: Steven Berghuis (Feyenoord),Luuk de Jong (Sevilla),Memphis Depay (Lyon),Cody Gakpo (PSV),Donyell Malen (PSV),Wout Weghorst (Wolfsburg)

KUZEY MAKEDONYA



Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılma başarısı gösteren Kuzey Makedonya, tecrübeli ve genç yetenekleriyle taraftarlarına keyifli bir şampiyona yaşatmak istiyor.

Elemelerde G Grubu'nda çıktığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kuzey Makedonya, rakip ağları 12 kez havalandırdı ve 13 gol yedi. Grubunu 3. sırada tamamladığı için play-off maçları oynayan Kuzey Makedonya, Kosova'yı 2-1 ve Gürcistan'ı 1-0 mağlup ederek turnuvaya katılma hakkı elde etti.

Elemelerde 4 gol atan eski Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas, takımın şampiyonada potansiyeli en yüksek oyuncusu olarak görülüyor.

Takımını turnuvaya taşıyan başlıca isimlerden 37 yaşındaki forvet Goran Pandev, kariyerinin son döneminde başarılı bir turnuva geçirmeyi hedefliyor.

Kuzey Makedonya'nın kadrosu şöyle:

Kaleci: Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano),Risto Jankov (Rabotnicki),Damjan Siskovski (Doxa Katokopia)

Defans: Egzijan Alioski (Leeds United),Egzon Bejtulai (Shkendija),Visar Musliu (Fehervar),Kire Ristevski (Ujpest),Stefan Ristovski (Dinamo Zagreb),Darko Velkovski (Rijeka),Gjoko Zajkov (Charleroi)

Orta Saha: Arijan Ademi (Dinamo Zagreb),Enis Bardi (Levante),Darko Churlinov (Stuttgart),Eljif Elmas (Napoli),Feran Hasani (Partizani),Tihomir Kostadinov (Ruzomberok),Boban Nikolov (Lecce),Milan Ristovski (Spartak Trnava),Stefan Spirovski (AEK Larnaca)

Forvet: Daniel Avramovski (Kayserispor),Goran Pandev (Genoa),Marjan Radeski (Akademija Pandev),Vlatko Stojanovski (Chambly),Aleksandar Trajkovski (Mallorca),Ivan Trickovski (AEK Larnaca),Krste Velkovski (Sarajevo)

UKRAYNA



Daha önce 2 kez Avrupa Şampiyonası'na katılan ve grup aşamasından ileriye geçemeyen Ukrayna, bu kez turnuvada üst turları zorlamak için hazırlanıyor.

Elemelerde B Grubu'nda 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak sıralamada Portekiz'in önünde yer alan Ukrayna, 17 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 4 gol gördü.

Elemelerde 4 gole adını yazdıran Belçika ekibi Gent'in forveti Roman Yaremchuk, takımın önemli kozlarından biri olarak göze çarpıyor.

Son katıldığı EURO 2016'yı gol atamadan tamamlayan Ukrayna'da teknik direktörlük görevini yürüten ülkenin eski yıldız oyuncularından Andriy Shevchenko'nun neler yapacağı tüm futbolseverlerin merak konusu.

Ayrıca takımın kilit oyuncularından Atalantalı Ruslan Malinovskyi, Shevchenko'nun önemli kozları arasında yer alıyor.

Ukrayna'nın kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Georgiy Bushchan (Dinamo Kiev),Andriy Pyatov (Shakhtar Donetsk),Anatolii Trubin (Shakhtar Donetsk)

Defans: Eduard Sobol (Club Brugge),Illia Zabarnyi (Dinamo Kiev),Serhiy Kryvtsov (Shakhtar Donetsk),Denys Popov (Dinamo Kiev),Oleksandr Tymchyk (Dinamo Kiev),Vitaliy Mykolenko (Dinamo Kiev),Oleksandr Karavaev (Dinamo Kiev),Mykola Matviyenko (Shakhtar Donetsk)

Orta Saha: Serhiy Sydorchuk (Dinamo Kiev),Ruslan Malinovskyi (Atalanta),Mykola Shaparenko (Dinamo Kiev),Marlos (Shakhtar Donetsk),Yevhen Makarenko (Kortrijk),Oleksandr Zinchenko (Manchester City),Viktor Tsygankov (Dinamo Kiev),Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk),Andriy Yarmolenko (West Ham United),Oleksandr Zubkov (Ferencvaros),Heorhii Sudakov (Shakhtar Donetsk),Roman Bezus (Gent)

Forvet: Roman Yaremchuk (Gent),Artem Besedin (Dinamo Kiev),Artem Dovbyk (Dnipro)

Maç takvimi:



13 Haziran (TSİ 19.00): Avusturya-Kuzey Makedonya (Ulusal Arena-Bükreş)

13 Haziran (TSİ 22.00): Hollanda-Ukrayna (Johan Cruyff Arena-Amsterdam)

17 Haziran (TSİ 16.00): Ukrayna-Kuzey Makedonya (Ulusal Arena)

17 Haziran (TSİ 22.00): Hollanda-Avusturya (Johan Cruyff Arena)

21 Haziran (TSİ 19.00): Ukrayna-Avusturya (Ulusal Arena)

21 Haziran (TSİ 19.00): Kuzey Makedonya-Hollanda (Johan Cruyff Arena)

D GRUBU

D Grubu maçları, Londra'daki Wembley ile Glasgow'daki Hampden Park statlarında oynanacak.

EURO 2020'ye ev sahipliği yapan ülkeler arasında da yer alan İngiltere, turnuvadaki tecrübesi ve seyirci avantajıyla grubun favorisi konumunda bulunuyor.

HIRVATİSTAN'IN EN İYİ DERECESİ ÇEYREK FİNAL

Elemelerde E Grubu'nu 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilginin ardından lider tamamlayarak EURO 2020 vizesi alan Hırvatistan, turnuvadaki en iyi derecelerine ise 1996 ve 2008'deki şampiyonalarda çeyrek finale kalarak ulaştı.

Son katıldığı 2016'daki turnuvaya Portekiz'e 1-0 yenilerek son 16 turunda veda eden Hırvatistan'ın Real Madrid'de forma giyen tecrübeli yıldızı Luka Modric, bu turnuvada da takımının en önemli kozu olacak.

Hırvatistan'ın diğer öne çıkan oyuncuları arasında, elemelerde 4 kez ağları sarsan Dinamo Zagrebli Bruno Petkovic, Wolfsburg'da forma giyen 22 yaşındaki genç yetenek Josip Brekalo ve Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida yer alıyor.

Şampiyonada 6. kez yer alacak Hırvatistan'ı 2017'den beri çalıştıran Hırvat teknik adam Zlatko Dalic, takımını 2018 FIFA Dünya Kupası'nda finale kadar çıkarmıştı.

Hırvatistan'ın EURO 2020 kadrosu şöyle:

Kaleci: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb),Lovre Kalinic (Hajduk Split),Simon Sluga (Luton).

Defans: Borna Barisic (Rangers),Domagoj Bradaric (Lille),Duje Caleta-Car (Olympique Marsilya),Josko Gvardiol (Leipzig),Josip Juranovic (Legia Varşova),Dejan Lovren (Zenit),Mile Skoric (Osijek),Domagoj Vida (Beşiktaş),Sime Vrsaljko (Atletico Madrid).

Orta saha: Mateo Kovacic (Chelsea),Luka Modric (Real Madrid),Marcelo Brozovic (Inter),Milan Badelj (Genoa),Nikola Vlasic (CSKA Moskova),Mario Pasalic (Atalanta),Ivan Perisic (Inter),Mislav Orsic (Dinamo Zagreb),Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb).

Forvet: Josip Brekalo (Wolfsburg),Ante Budimir (Osasuna),Andrej Kramaric (Hoffenheim),Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb),Ante Rebic (Milan).

ÇEKYA ÜST ÜSTE 7. KEZ KATILIYOR

1976'da Çekoslovakya döneminde katıldığı şampiyonada kupaya uzanarak en başarılı derecesine ulaşan Çekya, elemelerde 5 galibiyet ve 3 yenilgi alarak İngiltere'nin ardından A Grubu'nu ikinci sırada tamamladı ve şampiyonaya katılma hakkı elde etti.

EURO 2016'ya grup aşamasında veda eden Çekya, 10. kez katılacağı şampiyonada üst üste 7. kez yer alacak.

Çekya liginde en çok maça çıkan teknik direktör unvanının sahibi Jaroslav Silhavy'nin 2018 yılından bu yana çalıştırdığı Çekya'nın öne çıkan oyuncuları arasında orta sahada görev alan West Ham Unitedlı Tomas Soucek ve Hertha Berlin'de forma giyen Vladimir Darida yer alıyor.

Çekya'nın turnuvadaki kadrosu şöyle:

Kaleci: Tomas Vaclik (Sevilla),Jiri Pavlenka (Werder Bremen),Ales Mandous (Olomouc)

Defans: Vladimir Coufal (West Ham United),Pavel Kaderabek (Hoffenheim),Ondrej Celustka (Sparta Prag),Tomas Kalas (Bristol City),David Zima (Slavia Prag),Ales Mateju (Brescia),Jan Boril (Slavia Prag),Jakub Brabec (Viktoria Plzen),Tomas Holes (Slavia Prag).

Orta saha: Lukas Masopust (Slavia Prag),Vladimir Darida (Hertha Berlin),Tomas Soucek (West Ham United),Antonin Barak (Verona),Alex Kral (Spartak Moskova),Petr Sevcik (Slavia Prag),Jakub Jankto (Sampdoria),Jakub Pesek (Sparta Prag),Michal Sadilek (Liberec).

Forvet: Adam Hlozek (Sparta Prag),Patrik Schick (Bayer Leverkusen),Michael Krmencik (PAOK),Matej Vydra (Burnley),Tomas Pekhart (Legia).

İNGİLTERE'DE VARDY KADROYA ALINMADI

Bu yıl 10. kez katıldığı şampiyonanın tecrübeli takımları arasında yer alan ve en iyi derecesine 1968 yılında ettiği üçüncülükle ulaşan İngiltere'nin yıldız oyuncularından Leicester City'de forma giyen Jamie Vardy, şampiyonada aday kadroya bile çağrılmadı. Aday kadroda yer alan Liverpoollu yıldız Trent Alexander-Arnold ise yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Elemelerde A Grubu'nu 7 galibiyet ve 1 yenilgiyle lider unvanıyla tamamlayan İngiltere, bu maçlarda rakip ağları 37 kez sarsarken, kalesinde sadece 6 gol gördü.

Elemelerde 12 gole imza atan Tottenham'da forma giyen Harry Kane, bu şampiyonada teknik direktör Gareth Southgate'ın en güvendiği isimler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Son katıldığı EURO 2016'ya son 16 turunda İzlanda'ya 2-1 yenilerek veda eden İngiltere'nin bu şampiyonada öne çıkması beklenen diğer yıldız oyuncusu olarak Jadon Sancho görülüyor. 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Borussia Dortmund'da son yıllarda gösterdiği istikrarlı performansla dikkati çekti.

İngiltere'nin EURO 2020 kadrosu şöyle:

Kaleci: Dean Henderson (Manchester United),Sam Johnstone (West Bromwich Albion),Jordan Pickford (Everton).

Defans: Ben Chilwell (Chelsea),Conor Coady (Wolverhampton Wanderers),Reece James (Chelsea),Harry Maguire (Manchester United),Tyrone Mings (Aston Villa),Luke Shaw (Manchester United),John Stones (Manchester City),Kieran Trippier (Atletico Madrid),Kyle Walker (Manchester City).

Orta saha: Jude Bellingham (Borussia Dortmund),Phil Foden (Manchester City),Jack Grealish (Aston Villa),Jordan Henderson (Liverpool),Mason Mount (Chelsea),Kalvin Phillips (Leeds United),Declan Rice (West Ham United),Bukayo Saka (Arsenal),Jadon Sancho (Borussia Dortmund).

Forvet: Dominic Calvert-Lewin (Everton),Harry Kane (Tottenham),Marcus Rashford (Manchester United),Raheem Sterling (Manchester City).

İSKOÇYA 3. KEZ TURNUVADA YER ALACAK

Teknik direktörlüğünü Chelseali eski futbolcu Steve Clarke'ın üstlendiği turnuvaya ev sahipliği yapan ülkeler arasında yer alan İskoçya, tarihinde üçüncü kez şampiyonada boy gösterecek.

Elemelerde I Grubu'nu 5'er galibiyet ve mağlubiyetle üçüncü sırada tamamlayan İskoçya, play-off'larda İsrail ve Sırbistan'ı normal süresi eşitlikle sona eren maçların ardından penaltılar sonucunda eleyerek EURO 2020 vizesi aldı.

Daha önce katıldığı 1992 ve 1996'daki şampiyonalara grup aşamasında veda eden İskoçya'nın öne çıkan oyuncuları arasında, elemelerde 7 kez ağları sarsan Aston Villalı John McGinn ile Queens Park Rangerslı Lyndon Dykes bulunuyor.

İskoçya'nın EURO 2020 kadrosu şöyle:

Kaleci: Craig Gordon (Heart of Midlothian),David Marshall (Derby County),Jon McLaughlin (Rangers)

Defans: Liam Cooper (Leeds United),Declan Gallagher (Motherwell),Grant Hanley (Norwich City),Jack Hendry (Celtic),Scott McKenna (Nottingham Forest),Stephen O'Donnell (Motherwell),Nathan Patterson (Rangers),Andy Robertson (Liverpool),Greg Taylor (Celtic),Kieran Tierney (Arsenal)

Orta saha: Stuart Armstrong (Southampton),Ryan Christie (Celtic),John Fleck (Sheffield United),James Forrest (Celtic),Ryan Fraser (Newcastle United),Billy Gilmour (Chelsea),John McGinn (Aston Villa),Callum McGregor (Celtic),Scott McTominay (Manchester United),David Turnbull (Celtic)

Forvet: Che Adams (Southampton),Lyndon Dykes (Queens Park Rangers),Kevin Nisbet (Hibernian).

MAÇ TAKVİMİ

13 Haziran (TSİ: 16.00): İngiltere-Hırvatistan (Wembley Stadı - Londra)

14 Haziran (TSİ: 16.00): İskoçya-Çekya (Hampden Park - Glasgow)

18 Haziran (TSİ: 19.00): Hırvatistan-Çekya (Hampden Park - Glasgow)

18 Haziran (TSİ: 22.00): İngiltere-İskoçya (Wembley Stadı - Londra)

22 Haziran (TSİ: 22.00): Çekya-İngiltere (Wembley Stadı - Londra)

22 Haziran (TSİ: 22.00): Hırvatistan-İskoçya (Hampden Park - Glasgow)

E GRUBU

İSPANYA DÖRDÜNCÜ ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

Turnuvada 1964 yılının ardından 2008 ve 2012'de üst üste iki kez şampiyonluk yaşayan tek takım konumundaki İspanya, aynı başarıyı bu turnuvada da gerçekleştirmek istiyor.

Elde ettiği 3 şampiyonlukla turnuva tarihinin en başarılı takımı unvanını Almanya (1972, 1980, 1996) ile paylaşan İspanya, üst üste 7'nci, toplamda ise 11'inci kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

İspanyol teknik direktör Luis Enrique'nin çalıştırdığı İspanya'nın bu turnuvadaki kadrosunda Real Madridli hiçbir oyuncuya yer verilmemesi, dikkati çekiyor. Milli takımın uzun yıllar kaptanlığını üstlenen Sergio Ramos'un yanı sıra Real Madridli Dani Carvajal, Lucas Vazquez, Isco, Nacho Fernandez ve Alvaro Odriozola gibi oyuncular, kadroda yer almıyor.

Luis Enrique, 26 kişilik kadro hakkı bulunmasına rağmen her oyuncunun maçlarda daha fazla süre almasını istemesi gerekçesiyle kadro sayısını 24'e düşürdü. Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan takımın kaptanı Sergio Busquets ise karantina altında bulunuyor.

Elemelerde F Grubu'nu 8 galibiyet ve 2 beraberlikle namağlup lider unvanıyla tamamlayan İspanya, bu maçlarda rakip ağları 31 kez sarsarken, kalesinde sadece 5 gol gördü.

Son katıldığı EURO 2016'ya son 16 turunda İtalya'ya 2-0 yenilerek veda eden İspanya'nın bu şampiyonada öne çıkması beklenen yıldız oyuncuları arasında Villarreal'in santrforu Gerard Moreno, Manchester Cityli Ferran Torres ve Barcelona'nın 18 yaşındaki genç yeteneği Pedri bulunuyor.

İspanya'nın 24 kişilik EURO 2020 kadrosu şöyle:

Kaleci: David de Gea (Manchester United),Unai Simon (Athletic Bilbao),Robert Sanchez (Brighton & Hove Albion)

Defans: Jose Gaya (Valencia),Jordi Alba (Barcelona),Pau Torres (Villarreal),Aymeric Laporte (Manchester City),Eric Garcia (Manchester City),Diego Llorente (Leeds United),Cesar Azpilicueta (Chelsea)

Orta saha: Thiago Alcantara (Liverpool),Sergio Busquets (Barcelona),Koke (Atletico Madrid),Marcos Llorente (Atletico Madrid),Dani Olmo (Leipzig),Rodri (Manchester City),Fabian Ruiz (Napoli),Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain),Ferran Torres (Manchester City),Adama Traore (Wolverhampton Wanderers)

Forvet: Alvaro Morata (Juventus),Gerard Moreno (Villarreal),Mikel Oyarzabal (Real Sociedad),Pedri (Barcelona)

POLONYA, LEWANDOWSKI'NİN FORMUNA GÜVENİYOR

Teknik direktörlüğünü Portekizli Paulo Sousa'nın üstlendiği Polonya, toplamda ve üst üste dördüncü kez şampiyonada boy gösterecek.

Elemelerde G Grubu'nu 8 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle lider tamamlayarak EURO 2020'ye katılım hakkı elde Polonya, bu maçlarda 6 gol atarak takımın en golcü oyuncusu olan Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Robert Lewandowski'ye güveniyor.

Geçen sezon gösterdiği üstün performansla Avrupa'nın en çok gol atan oyuncusu unvanını alan Lewandowski, Polonya'nın hücum gücünün en önemli parçası konumunda bulunuyor.

Brighton & Hove Albion'da forma giyen henüz 22 yaşındaki Jakub Moder ise Polonya'nın bu turnuvada gelişim göstermesini beklediği oyuncular arasında yer alıyor.

Turnuvadaki en iyi derecesine son katıldığı EURO 2016'da çeyrek finale kalarak ulaşan Polonya, bunu geliştirmek için turnuvada sahaya çıkacak.

Polonya'nın EURO 2020 kadrosu şöyle:

Kaleci: Lukasz Fabianski (West Ham United),Lukasz Skorupski (Bologna),Wojciech Szczesny (Juventus)

Defans: Jan Bednarek (Southampton),Bartosz Bereszynski (Sampdoria),Kamil Glik (Benevento),Michal Helik (Barnsley),Tomasz Kedziora (Dinamo Kiev),Kamil Piatkowski (Rakow Czestochowa),Tymoteusz Puchacz (Lech Poznan),Maciej Rybus (Lokomotiv Moskova)

Orta saha: Pawel Dawidowicz (Verona),Przemyslaw Frankowski (Chicago Fire),Kamil Jozwiak (Derby County),Mateusz Klich (Leeds United),Kacper Kozlowski (Pogon Szczecin),Grzegorz Krychowiak (Lokomotiv Moskova),Karol Linetty (Torino),Jakub Moder (Brighton & Hove Albion),Przemyslaw Placheta (Norwich City),Piotr Zielinski (Napoli)

Forvet: Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf),Robert Lewandowski (Bayern Münih),Arkadiusz Milik (Olympique Marsilya),Karol Swiderski (PAOK),Jakub Swierczok (Piast Gliwice)

İSVEÇ'TE IBRAHIMOVIC YOK

Elemelerde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilginin ardından F Grubu'nu İspanya'nın ardından ikinci sırada tamamlayarak EURO 2020 vizesi alan İsveç, turnuvadaki en iyi derecesine 1992'de yarı finale kalarak ulaştı.

EURO 2020'de oynayabilmek için 2016 yılında bıraktığı milli takıma geri dönme kararı alan Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic ise dizindeki sakatlık sebebiyle bu turnuvada mücadele edemeyecek.

Teknik direktörlüğünü İsveçli Janne Andersson'un üstlendiği İsveç, 7. kez katılacağı turnuvada üst üste 6. kez boy gösterecek.

Gençlerbirliği'nin kalecisi Kristoffer Nordfeldt'in kadrosunda yer aldığı İsveç'te öne çıkan oyuncular arasında Manchester Unitedlı savunmacı Victor Lindelöf, Leipzigli Emil Forsberg ve Krasnodarlı Kristoffer Olsson bulunuyor.

İsveç'in EURO 2020 kadrosu şöyle:

Kaleci: Karl-Johan Johnsson (Kopenhag),Kristoffer Nordfeldt (Gençlerbirliği),Robin Olsen (Everton)

Defans: Ludwig Augustinsson (Werder Bremen),Pierre Bengtsson (Vejle),Marcus Danielson (Dalian Yifang),Andreas Granqvist (Helsingborg),Filip Helander (Rangers),Pontus Jansson (Brentford),Emil Krafth (Newcastle United),Victor Lindelöf (Manchester United),Mikael Lustig (AIK)

Orta saha: Jens-Lys Cajuste (Midtjylland),Viktor Claesson (Krasnodar),Albin Ekdal (Sampdoria),Emil Forsberg (Leipzig),Dejan Kulusevski (Juventus),Sebastian Larsson (AIK),Kristoffer Olsson (Krasnodar),Robin Quaison (Mainz 05),Ken Sema (Watford),Mattias Svanberg (Bologna),Gustav Svensson (Guangzhou)

Forvet: Marcus Berg (Krasnodar),Alexander Isak (Real Sociedad),Jordan Larsson (Spartak Moskova)

SLOVAKYA ZORLU GRUPTA ÇIKIŞ MÜCADELESİ VERECEK

EURO 2020'de zorlu rakiplerle aynı grupta yer alan Slovakya, 2016'nın ardından ikinci kez şampiyonada boy gösterecek.

Elemelerde E Grubu'nu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle üçüncü sırada tamamlayan Slovakya, play-off'larda normal süresi eşitlikle sona eren maçların ardından İrlanda Cumhuriyeti'ni penaltılar, Kuzey İrlanda'yı ise uzatmalar sonucunda eleyerek EURO 2020 vizesi aldı.

EURO 2016'da son 16 turunda Almanya'ya 3-0 yenilerek turnuvaya veda eden Slovakya'nın formasını en çok giyen ve en çok gol atan oyuncusu konumundaki 33 yaşındaki Marek Hamsik, bu turnuvada da takımının en önemli kozu konumunda.

Slovakya'nın turnuvadaki kadrosu şöyle:

Kaleci: Martin Dubravka (Newcastle United),Dusan Kuciak (Lechia Gdansk),Marek Rodak (Fulham)

Defans: David Hancko (Sparta Prag),Tomas Hubocan (Omonoia),Martin Koscelnik (Liberec),Peter Pekarik (Hertha Berlin),Lubomir Satka (Lech Poznan),Milan Skriniar (Inter),Martin Valjent (Mallorca),Denis Vavro (Huesca)

Orta saha: Laszlo Benes (Augsburg),Ondrej Duda (Köln),Jan Gregus (Minnesota),Marek Hamsik (Göteborg),Lukas Haraslin (Sassuolo),Jakub Hromada (Slavia Prag),Patrik Hrosovsky (Genk),Juraj Kucka (Parma),Stanislav Lobotka (Napoli),Tomas Suslov (Groningen),Vladimir Weiss (Slovan Bratislava)

Forvet: Robert Bozenik (Feyenoord),Michal Duris (Omonoia),Robert Mak (Ferencvaros),Ivan Schranz (Jablonec)

MAÇ TAKVİMİ

14 Haziran (TSİ: 19.00): Polonya-Slovakya (Saint Petersburg Stadı - Saint Petersburg)

14 Haziran (TSİ: 22.00): İspanya-İsveç (La Cartuja Stadı - Sevilla)

18 Haziran (TSİ: 16.00): İsveç-Slovakya (Saint Petersburg Stadı - Saint Petersburg)

19 Haziran (TSİ: 22.00): İspanya-Polonya (La Cartuja Stadı - Sevilla)

23 Haziran (TSİ: 19.00): İsveç-Polonya (Saint Petersburg Stadı - Saint Petersburg)

23 Haziran (TSİ: 19.00): Slovakya-İspanya (La Cartuja Stadı - Sevilla)

F GRUBU

F Grubu maçları, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena ve Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da oynanacak.

Grupta son dünya şampiyonu Fransa Milli Takımı ve son Avrupa şampiyonu Portekiz'in yanı sıra turnuva tarihinin en başarılı takımı Almanya da bulunuyor.

ŞAMPİYONLUĞUN BİR NUMARALI ADAYI FRANSA

Milli takım formasıyla 1998'de dünya, 2000'de ise Avrupa şampiyonluğu yaşayan Didier Deschamps'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Fransa, elemelerde Türkiye, İzlanda, Arnavutluk, Andorra ve Moldova'nın bulunduğu H Grubu'nda yer aldı.

Çıktığı 10 karşılaşmanın 8'ini kazanan, birer beraberlik ve yenilgi alan Fransa, puan kayıplarını Türkiye karşısında yaşadı. Rakip ağları 25 kez sarstığı ve 6 gol yediği grubu 25 puanla lider bitiren Fransa, şampiyonaya 10. kez katılma hakkını elde etti.

EURO 2016'da ikinciliği elde eden "Maviler" lakaplı takım, 1984 ve 2000 yılında Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. 1998 FIFA Dünya Kupası'nı kaldırdıktan sonra 2000'de Avrupa'nın en büyüğü olan Fransa, son dünya şampiyonu unvanıyla katılacağı EURO 2020'de de aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.

Daha önceki turnuvalarda Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane, Thierry Henry gibi unutulmaz isimlerin formasını terlettiği Fransa'nın kadrosunda, Kylian Mbappe, N'Golo Kante, Karim Benzema, Antoine Griezmann ve Paul Pogba öne çıkıyor.

Fransa Milli Takımı'nın EURO 2020 kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Kaleci: Hugo Lloris (Tottenham),Steve Mandanda (Olympique Marsilya),Mike Maignan (Lille)

Savunma: Leo Dubois (Olympique Lyon),Pavard (Bayern Münih),Kurt Zouma (Chelsea),Jules Kounde (Sevilla),Raphael Varane (Real Madrid),Clement Lenglet (Barcelona),Presnel Kimpembe (PSG),Lucas Digne (Everton),Lucas Hernandez (Bayern Münih)

Orta saha: N'Golo Kante (Chelsea),Paul Pogba (Manchester United),Adrien Rabiot (Juventus),Corentin Tolisso (Bayern Münih),Thomas Lemar (Atletico Madrid),Moussa Sissoko (Tottenham)

Forvet: Karim Benzema (Real Madrid),Olivier Giroud (Chelsea),Kylian Mbappe (PSG),Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach),Kingsley Coman (Bayern Münih),Wissam Ben Yedder (Monaco),Antoine Griezmann (Barcelona),Ousmane Dembele (Barcelona)

LÖW, ALMANYA'DAN GÜZEL ANILARLA AYRILMAK İSTİYOR

Almanya Milli Takımı, Joachim Löw'ün teknik direktörlüğe getirildiği 2006'dan bu yana Avrupa ikinciliği (2008),dünya üçüncülüğü (2010),dünya şampiyonluğu (2014) ve FIFA Konfederasyonlar Kupası şampiyonluğu kazandı. Bu nedenle EURO 2020, turnuvanın ardından milli takımdan ayrılacak Löw açısından farklı bir anlam taşıyor.

Almanya, elemelerde Hollanda, Kuzey İrlanda, Belarus ve Estonya'nın bulunduğu C Grubu'nda mücadele etti. 7 galibiyet ve 1 mağlubiyetle (30 gol attı, 7 gol yedi) 21 puan toplayan Almanya, grup lideri olarak finallere yükseldi.

EURO 2016'da yarı final oynayan Almanya, 2018 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda ederek hayal kırıklığına yol açmıştı. Fakat Almanya'nın, 3 şampiyonluk (1972, 1980, 1996) ve 3 ikincilikle (1976, 1992, 2008) Avrupa Şampiyonası'nın en başarılı takımı olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

Geçmiş yıllarda Lothar Matthaus, Gerd Müller, Franz Beckenbauer gibi oyuncuların forma giydiği Almanya'nın kadrosunda, Türk asıllı futbolcular İlkay Gündoğan ve Emre Can da yer alıyor.

Almanya Milli Takımı'nın EURO 2020 kadrosu şöyle:

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih),Bernd Leno (Arsenal),Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Savunma: Mats Hummels (Borussia Dortmund),Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach),Robin Gosens (Bergamo),Christian Günter (Freiburg),Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann (Leipzig),Antonio Rüdiger (Chelsea),Robin Koch (Leeds United),Niklas Süle (Bayern Münih)

Orta saha: Emre Can (Borussia Dortmund),Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Thomas Müller (Bayern Münih),İlkay Gündoğan (Manchester City),Kai Havertz (Chelsea),Toni Kroos (Real Madrid),Jonas Hofmann, Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach)

Forvet: Kevin Volland (Monaco),Timo Werner (Chelsea),Leroy Sane, Serge Gnabry (Bayern Münih)

MACARİSTAN'DA SÜPER LİG'DEN TANIDIK YÜZLER BULUNUYOR

İtalyan teknik direktör Marco Rossi'nin 2018'den beri çalıştırdığı Macaristan, elemelerde Hırvatistan, Galler, Slovakya ve Azerbaycan'ın bulunduğu E Grubu'nda mücadele etti.

4 galibiyet, 4 mağlubiyetle 12 puan toplayan Macaristan, fileleri 8 kez havalandırdığı ve kalesinde 11 gol gördüğü grubu 4. sırada tamamladı. UEFA Uluslar C Ligi'nde elde ettiği puanla play-off oynamaya hak kazanan Macaristan, finalde İzlanda'yı 2-1 yenerek EURO 2020 biletini aldı.

Final formatının 4 takımdan oluştuğu dönemde üçüncülük (1964) ve dördüncülüğü (1972) bulunan Macaristan, şampiyonaya 44 yıl sonra ilk kez katıldığı 2016'da ise son 16 turuna kadar çıktı.

Geçmiş yıllarda Ferenc Puskas gibi dünyanın en iyi futbolcularından birinin forma giydiği Macaristan'ın kadrosunun büyük çoğunluğu ülkenin birinci liginde oynuyor. Macaristan, Fenerbahçeli Attila Szalai ve Kasımpaşalı Kevin Varga'yı da kadrosunda barındırıyor.

Macaristan Milli Takımı'nın EURO 2020 kadrosu şöyle:

Kaleci: Peter Gulacsi (Leipzig),Denes Dibusz (Ferencvaros),Adam Bogdan (Ferencvaros)

Savunma: Gergo Lovrencsics (Ferencvaros),Endre Botka (Ferencvaros),Adam Lang (Omonia),Akos Kecskes (Lugano),Attila Fiola (Fehervar),Willi Orban (Leipzig),Attila Szalai (Fenerbahçe),Bendeguz Bolla (Fehervar)

Orta saha: Loic Nego (Fehervar),Adam Nagy (Bristol City),Laszlo Kleinheisler (Osijek),David Siger (Ferencvaros),Daniel Gazdag (Philadelphia Union),Andras Schafer (Dunajska Streda) Tamas Cseri (Mezokövesd),Filip Holender (Partizan)

Forvet: Adam Szalai (Mainz),Roland Sallai (Freiburg),Nemanja Nikolic (Fehervar),Kevin Varga (Kasımpaşa),Roland Varga (MTK),Szabolcs Schön (Dallas),Janos Hahn (Paks)

PORTEKİZ UNVANINI KORUMAYA ÇALIŞACAK

Fernando Santos yönetimindeki Portekiz; Ukrayna, Sırbistan, Lüksemburg ve Litvanya ile beraber B Grubu'nda yer aldığı elemelerde zorlandı. 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgiyle (22 gol attı, 6 gol yedi) 17 puana ulaşan Portekiz, Ukrayna'nın arkasında 2. olarak EURO 2020'ye gitmeyi hak etti.

2016'da Fransa'ya karşı oynadığı finali uzatmalarda 1-0 kazanarak tarihinin tek Avrupa şampiyonluğunu elde eden Portekiz, 2018-2019 sezonunda ilk defa düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde de mutlu sona ulaştı.

Geçmişte Eusebio ve Luis Figo gibi yıldız oyuncuların forma giydiği Portekiz, 36 yaşında olmasına rağmen golcülüğünden bir şey kaybetmeyen Cristiano Ronaldo'nun yanına eklediği Bruno Fernandes, Diogo Jota, Joao Felix gibi yeni nesil futbolcularla başarı arayacak.

Portekiz Milli Takımı'nın EURO 2020 kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Anthony Lopes (Olympique Lyon),Rui Patricio (Wolverhampton),Rui Silva (Granada)

Savunma: Joao Cancelo (Manchester City),Nelson Semedo (Wolverhampton),Jose Fonte (Lille),Pepe (Porto),Ruben Dias (Manchester City),Nuno Mendes (Sporting Lizbon),Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Orta saha: Danilo Pereira (PSG),Joao Palhinha (Sporting Lizbon),Ruben Neves (Wolverhampton),Bruno Fernandes (Manchester United),Joao Moutinho (Wolverhampton),Renato Sanches (Lille),Sergio Oliveira (Porto),William Carvalho (Real Betis)

Forvet: Pedro Goncalves (Sporting Lizbon),Andre Silva (Eintracht Frankfurt),Bernardo Silva (Manchester City),Cristiano Ronaldo (Juventus),Diogo Jota (Liverpool),Gonçalo Guedes (Valencia),Joao Felix (Atletico Madrid),Rafa Silva (Benfica)

MAÇ TAKVİMİ

15 Haziran (TSİ: 19.00): Macaristan-Portekiz (Puskas Arena - Budapeşte, MACARİSTAN)

15 Haziran (TSİ: 22.00): Fransa-Almanya (Allianz Arena - Münih, ALMANYA)

19 Haziran (TSİ: 16.00): Macaristan-Fransa (Puskas Arena)

19 Haziran (TSİ: 19.00): Portekiz-Almanya (Allianz Arena)

23 Haziran (TSİ: 22.00): Portekiz-Fransa (Puskas Arena)

23 Haziran (TSİ: 22.00): Almanya-Macaristan (Allianz Arena)

TURNUVANIN EN BAŞARILISI ALMANYA

Fransa Futbol Federasyonu Genel Sekreteri ve ilk UEFA Genel Sekreteri Henri Delaunay tarafından ortaya atılan ancak onun ölümünden sonra hayata geçirilen Avrupa Futbol Şampiyonası ilk olarak "Avrupa Uluslar Kupası" adıyla 1960 yılında Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlendi.

İlk turnuvanın finalinde o günkü isimleriyle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile Yugoslavya karşılaştı. SSCB, 2-1'lik sonuçla şampiyonluğa ulaştı.

Dört yılda bir düzenlenen şampiyonanın tarihinde, 3'ü Batı Almanya adıyla 6 kez finale yükselen Almanya, bunların 3'ünde (1972, 1980, 1996) kupayı kazandı.

İlk kez 1964 yılında ev sahipliği yaptığı şampiyonada kupayı kaldıran İspanya, uzun süre şampiyonluk göremedi. 2008 ve 2012'de üst üste zafere ulaşan İspanya, şampiyonluk sayısını 3'e çıkardı ve rekorun sahibi Almanya'yı yakaladı.

İspanya, 1984'te Fransa'da düzenlenen şampiyonada ev sahibi takıma kaybederek bir kez de ikinci oldu. Şampiyonluk sayısı bakımından Almanya ve İspanya'yı, iki kupası (1984, 2000) bulunan Fransa takip etti.

SSCB, İtalya, Çekoslovakya, Hollanda, Danimarka, Yunanistan ve Portekiz ise birer kez kupayı müzesine götürdü.

BEŞİNCİ KEZ TURNUVADAYIZ

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda 5. kez finallerde yer alıyor.

A Milli Futbol Takımı, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de de Mustafa Denizli yönetiminde finallerde sahaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip ilk kez Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

1996'da İngiltere'nin düzenlediği finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçını gol atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elendi. 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çıkıp, çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.

Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim yönetiminde katıldığı EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en iyi dereceye imza attı. Milli Takım, 2016'da Fransa'da düzenlenen turnuvada ise grup maçlarını 3 puanla 3. sırada tamamlayarak elendi.

TURNUVANIN TARİHİNE BAKIŞ

1960 - Çeyrek finalde SSCB ile eşleşen İspanya, siyasi nedenlerle turnuvadan çekildiği için SSCB doğrudan yarı finale çıktı.

1968 - Final maçında İtalya ile Yugoslavya 1-1 berabere kaldı. Uzatmalar sonunda da sonuç değişmeyince iki gün sonra bir tekrar maçı oynandı. İkinci kez oynanan final maçını 2-0 kazanan İtalya şampiyon oldu.

1992 - SSCB ülke dağılmadan kısa süre önce turnuvaya katılmaya hak kazandı. Takım, turnuvaya Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) adı altında katıldı. BDT, Rusya, Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Ermenistan, Moldova ve Tacikistan ülkelerini temsil etti. BDT'nin içinde yer almayan 5 cumhuriyet ise futbolcularını göndermedi. Bu ülkeler Azerbaycan, Estonya, Gürcistan, Litvanya ve Letonya'ydı.

1992 - Yugoslavya turnuvaya katılmaya hak kazandı ancak ülkenin dağılması nedeniyle takım, turnuvadan diskalifiye edildi. Onun yerine çağrılan grup ikincisi Danimarka sürpriz biçimde şampiyon oldu.

1992 - Turnuva, ülkenin bayrağı ile UEFA yazısının son kez logo olarak kullanıldığı ve kısaca "EURO" adı verilmeden, "Avrupa Futbol Şampiyonası" adıyla oynanan son turnuva oldu. Ayrıca futbolcu isimlerinin formanın arkasına yazıldığı ilk büyük futbol yarışması olarak tarihe geçti.

1996 - Almanya, finalde karşılaştığı Çek Cumhuriyeti'ni Oliver Bierhoff'un attığı altın golle 2-1 yenerek 3. şampiyonluğuna ulaştı. EURO 96, altın gol kuralının uygulandığı milli takım düzeyindeki ilk büyük turnuva oldu.

2000 - Turnuva, ilk kez iki ülkenin (Hollanda-Belçika) ortak organizasyonu altında gerçekleştirildi.

2004 - Organizasyon tarihinde ilk kez açılış ve final maçları aynı takımlar arasında oynandı. Şampiyonada neredeyse hiç şans verilmeyen Yunanistan, favorilerin formsuzluğundan da yararlanarak oynadığı savunma futboluyla şampiyon oldu.

2008 - Türkiye Milli Futbol Takımı, Avusturya ile İsveç'in ev sahipliği yaptığı turnuvaya geri dönüşleri ile damga vurdu. Ay-yıldızlılar, tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.

2012 - İspanya, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2010 FIFA Dünya Kupası'nın ardından bu şampiyonayı da kazanarak üst üste 3 büyük turnuvayı kazanan tek takım unvanını da elde etti.

2016 - Portekiz, finalde ev sahibi Fransa'yı yenerek tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.