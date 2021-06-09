Beşinci kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Milli Takımımız, 11 Haziran 2021'de sahaya inecek... Tarih yazmak isteyen ay-yıldızlıların EURO 2020 şarkısı da yayınlandı.

Mustafa Sandal, Deryağ Uluğ ve Eypio'nun seslendirdiği şarkı, Milli Takımlar'ın resmi Twitter hesabından paylaşılırken "O zaman şimdi hep birlikte, son ses, tek yürek: İnat diye buna derler, tarih yazacak bizim çocuklar" ifadelerine yer verildi.

MİLLİ TAKIM'IN FİKSTÜRÜ

11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)