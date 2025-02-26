Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Ev temizliğinde doğru bilinen yanlışlar: Bu 5 hata evinizi temizlerken pisletmenize sebebiyet verebilir!

        Ev temizliğinde doğru bilinen yanlışlar: Bu 5 hata evinizi temizlerken pisletmenize sebebiyet verebilir!

        Temizlik yaparken her şeyin yolunda gittiğini düşünüyorsunuz ama aslında farkında olmadan bazı büyük hatalar mı yapıyorsunuz? Çoğu kişi ev temizliği konusunda belirli alışkanlıklara sahiptir, ancak bunların ne kadar etkili olduğu tartışılır. Daha temiz ve sağlıklı bir ev için kaçınmanız gereken en yaygın temizlik hatalarını keşfetmeye hazır olun!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 08:30 Güncelleme: 26.02.2025 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ev temizliğinde doğru bilinen yanlışlar!
        ABONE OL

        Ev temizliği, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı oluşturmanın en önemli parçalarından biridir. Ancak farkında olmadan yapılan bazı yaygın hatalar, temizliği daha az etkili hale getirebilir ve hatta evinizin daha kirli görünmesine neden olabilir. İşte evinizi temizlerken farkında olmadan yaptığınız 5 büyük hata ve bunları nasıl düzeltebileceğiniz hakkında ipuçları!

        1. ÇOK FAZLA TEMİZLİK ÜRÜNÜ KULLANMAK

        Birçok insan, daha fazla temizlik ürünü kullanmanın daha iyi sonuçlar vereceğini düşünür. Ancak, aşırı ürün kullanımı temizliği zorlaştırabilir. Özellikle mikrofiber bezler gibi temizlik malzemeleri fazla ürünle ıslanarak kir ve leke bırakabilir. Ayrıca, fazla deterjan ve temizlik spreyi kullanmak yüzeylerde yapışkan bir kalıntı bırakabilir, bu da kirin daha kolay yapışmasına yol açar.

        REKLAM

        ÇÖZÜM

        Daha az temizlik ürünü kullanmak, hem zaman kazandırır hem de yüzeylerin daha temiz kalmasını sağlar. Ürün talimatlarına uygun miktarda deterjan veya sprey kullanarak, daha etkili temizlik yapabilirsiniz.

        2. KİRLİ BEZ VE SÜNGERLERLE TEMİZLİK YAPMAK

        Kirli bir bezle veya süngerle temizlik yapmak, kiri ortadan kaldırmak yerine farklı yüzeylere yaymanıza neden olur. Bakteri ve mikroplar, kirli temizlik araçlarında hızla çoğalır ve bu da hijyen yerine tam tersi bir etki yaratır. Özellikle mutfak ve banyo gibi hijyenin kritik olduğu alanlarda temiz bir bez veya sünger kullanmak çok önemlidir.

        ÇÖZÜM

        Temizlik yaparken her zaman temiz bir bez veya sünger kullanın. Süngerleri düzenli olarak yıkayın, mikrodalgada birkaç saniye ısıtarak dezenfekte edin veya belirli aralıklarla değiştirin.

        3. TEMİZLİK MALZEMELERİNİ DÜZENSİZ SAKLAMAK

        Evinizin farklı köşelerine dağılmış temizlik malzemeleri, temizlik sürecini zorlaştırır ve zaman kaybına neden olur. Aynı zamanda hangi malzemenin nerede olduğunu bilmemek, gereksiz stres yaratabilir. Özellikle büyük ölçekli temizlik yaparken, doğru ürünleri hızlıca bulmak işleri kolaylaştırır.

        REKLAM

        ÇÖZÜM

        Temizlik malzemelerini belirli bir yerde saklayarak düzen sağlayın. Eğer mümkünse her odada ihtiyaca göre küçük bir temizlik seti oluşturun. Ayrıca, sık kullanılan temizlik malzemelerini bir temizlik caddysi (taşınabilir temizlik kutusu) içinde bulundurmak işinizi kolaylaştırabilir.

        4. YANLIŞ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ VEYA ARAÇLARI KULLANMAK

        Yanlış temizlik ürünleri veya araçları kullanmak, yüzeylerin tam olarak temizlenmesini engelleyebilir ve hatta zarar verebilir. Örneğin, sirke gibi asidik temizlik malzemeleri mermer yüzeylerde geri dönüşü olmayan lekelere sebep olabilir. Aynı şekilde, aşındırıcı süngerler hassas yüzeyleri çizebilir.

        ÇÖZÜM

        Hangi yüzey için hangi temizlik ürününü ve aracını kullanmanız gerektiğini öğrenin. Örneğin, cam yüzeyler için mikrofiber bezler kullanabilir, sert lekeler içinse uygun kimyasal temizleyicileri tercih edebilirsiniz.

        REKLAM

        5. TEMİZLİK PROGRAMINA UYMAMAK

        Temizlik işlerini belirli bir rutine oturtmamak, zamanla biriken kir ve dağınıklık nedeniyle işleri daha zor hale getirebilir. Genellikle insanlar hafta sonları büyük bir temizlik yapmayı tercih eder, ancak bu tüm işleri bir araya toplayarak gereksiz bir yük oluşturur. Bu durum, temizlik yapmayı daha da göz korkutucu hale getirerek sürekli ertelemenize neden olabilir.

        ÇÖZÜM

        Temizliği günlük veya haftalık rutinlere yayarak daha kolay ve hızlı hale getirin. Örneğin, her gün belirli bir alanı temizleyerek büyük çaplı temizlik yükünden kurtulabilirsiniz. Küçük ve düzenli temizlik alışkanlıkları sayesinde evinizi her zaman düzenli tutabilirsiniz.

        Kaynak: Merry Maids, Maids Way, Joy of Cleaning

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İkisi de kanser hastasıydı... Ayrılmışlardı... Aynı evde can verdiler!
        İkisi de kanser hastasıydı... Ayrılmışlardı... Aynı evde can verdiler!
        Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların altında
        Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların altında
        Trump duyurdu: "Altın kart satacağız"
        Trump duyurdu: "Altın kart satacağız"
        Sahte sigorta can yakar
        Sahte sigorta can yakar
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        Böcek ama çok anlamlı... Adı: Neslihanae
        Böcek ama çok anlamlı... Adı: Neslihanae
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        İllerin milletvekili sayıları belli oldu
        İllerin milletvekili sayıları belli oldu
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        Kripto parada yeni dönem başladı
        Kripto parada yeni dönem başladı
        Kazada 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı
        Kazada 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı protesto
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı protesto
        Kar ve yağmur var! Sıcaklıklar artıyor
        Kar ve yağmur var! Sıcaklıklar artıyor
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Dayak görüntülerine tepki gösterdi... Öldürüldü!
        Dayak görüntülerine tepki gösterdi... Öldürüldü!
        Andromedalı sevgilisiyle final yaptı
        Andromedalı sevgilisiyle final yaptı
        Türkiye Eurofighter’ın en son modelini alacak!
        Türkiye Eurofighter’ın en son modelini alacak!
        "Neye göre yılın kadını"
        "Neye göre yılın kadını"