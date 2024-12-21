Eva Green, Murat Yıldırım ve Zeynep Çamcı başrolleri paylaştı
Bahman Ghobadi'nin yeni filmi 'İki Ağaç'ın başrollerinde Eva Green ve Murat Yıldırım'ın yanı sıra Zeynep Çamcı'nın da yer aldığı öğrenildi
Ünlü yönetmen Bahman Ghobadi'nin yönetmenliğini üstlendiği ve Martin Scorsese'nin yapımcılığını üstlendiği 'İki Ağaç' adlı filmin çekimleri, Türkiye'de başladı.
2025'te vizyona girmesi planlanan filmin başrollerinde Eva Green ve Murat Yıldırım’ın yanı sıra Zeynep Çamcı’nın da yer aldığı öğrenildi.
Psikolojik gerilim türündeki 'İki Ağaç' filminde, Eva Green ve Zeynep Çamcı, iki yakın arkadaşı canlandırıyor. Film, insan psikolojisinin derinliklerine inen ve güçlü bir arkadaşlık hikâyesini ele alıyor.