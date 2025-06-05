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        Haberler Gündem 3. Sayfa Evcil hayvana cinsel istismar! Doktora 17.5 yıl istendi! | Son dakika haberleri

        Çok sayıda evcil hayvana cinsel istismar! Sapık doktora istenen ceza belli oldu!

        Ankara'da, 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklanan 28 yaşındaki doktor Muhammet Mustafa Duman hakkında 'Müstehcenlik' ve 'Birden fazla evcil hayvana cinsel istismarda bulunarak kasten öldürme' suçlarından 17.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 15:25 Güncelleme: 05.06.2025 - 15:25
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        Çok sayıda hayvana cinsel istismar! Sapık doktora istenen ceza belli oldu!
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        Ankara'da hastanede doktor olan Muhammet Mustafa Duman (28), farklı kişilerden sahiplendiği köpekleri Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi’nde oturduğu evde öldürdüğü iddiasıyla 29 Nisan'da gözaltına alınıp tutuklandı.

        8 YAVRU KÖPEK ALDIĞI BELİRLENDİ

        DHA'daki habere göre Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. İddianamede, şüpheli Muhammet Mustafa Duman’ın dosyada tespit edilen toplam 8 yavru köpekten 3’ünü 30 Mart 2025’te, 5’ini ise 26 Nisan 2025’te sosyal medya üzerinden verilen ücretsiz sahiplendirme ilanları aracılığıyla temin ettiği belirtildi.

        İSTİSMAR EDİP ÖLDÜRMÜŞ

        Şüphelinin, yavru köpekleri koli içerisinde ikametine götürüp, evde cinsel istismarda bulunduktan sonra parçalayıp öldürdüğü belirtildi. Şüphelinin, öldürdüğü köpekleri siyah çöp poşetlerine koyarak evin dışına çıkardığı, tespit edilemeyen bir yere götürüp, çöpe attığı kaydedildi.

        KAMERA KAYITLARINA ULAŞILDI

        Ardından eve dönen şüphelinin, delilleri yok etmek amacıyla kapı kollarını ve yerleri sildiği, duvarları boyadığı, yavru köpeklerin ölümüne ilişkin kamera kayıtlarının dosyada mevcut olduğu belirtildi.

        ÇOK SAYIDA KÖPEĞE ZARAR VERMİŞ

        Şüphelinin bu eylemleri farklı tarihlerde sahiplendiği köpeklerle tekrarladığı, 8 köpeğe ilişkin somut tespit yapılmakla birlikte çok sayıda köpeğe aynı şekilde zarar verdiğinin değerlendirildiği aktarıldı.

        KIL PARÇALARINI 7 GRUBA AYIRMIŞ

        Ayrıca, öldürülen yavru köpeklere ait kıl parçalarını 7 ayrı gruba ayırarak evde sakladığı, bahçeye ise kemik parçalarını gömdüğü anlatıldı.

        AİLE İÇİNDE BİLİNİYOR

        İddianamede, şüphelinin kardeşi B.D. ile yaptığı yazışmalara göre aile içinde bu durumun bilindiği, kardeşinin müdahale etmeye çalıştığı ancak şüphelinin eylemlerinde ısrarcı olduğu bilgisine yer aldı. Şüphelinin, köpeklerin balkondan kaçtığı yönündeki savunmasına ise dosyada yer alan kamera kayıtlarında hayvanların içeri girdiklerinin görülmesine karşın dışarı çıktıklarına dair herhangi bir kayıt bulunmaması nedeniyle itibar edilmediği vurgulandı.

        "BİRDEN FAZLA HAYVANA CİNSEL İSTİSMAR"

        Tüm bu bulgular doğrultusunda, şüphelinin cinsel istismarda bulunduktan sonra birden fazla hayvanı zincirleme şekilde öldürerek 'Birden fazla ev hayvanına veya evcil hayvana cinsel istismarda bulunarak kasten öldürme' suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu ifade edildi.

        43 BİN MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜ DEPOLAMIŞ

        Ayrıca, yapılan dijital incelemeler ve bilirkişi raporuna göre şüphelinin köpekler ve diğer hayvanlara yönelik cinsel istismar içerikli yaklaşık 43 bin müstehcen görüntüyü depolayıp kaydettiği, bu yönüyle de ‘müstehcenlik’ suçunu işlediği kanaatine varıldığı belirtildi.

        17.5 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Sanık Duman hakkında, 'Müstehcenlik' ve 'Birden fazla evcil hayvana cinsel istismarda bulunarak kasten öldürme' suçlarından 17.5 yıla kadar hapis cezası istendi.

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