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        Haberler Magazin 'Evcilik'in galası gerçekleştirildi

        'Evcilik'in galası gerçekleştirildi

        Hayattan sıkılan bir çiftin çıktıkları tatilde başlarına gelenlerin hikâye edinildiği 'Evcilik'in galası gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 15:25 Güncelleme: 26.12.2024 - 15:25
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        'Evcilik'in galası gerçekleştirildi
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        Ege kıyılarındaki sakin bir küçük otel: Evcilik... Hayatlarından sıkılmış genç bir çift olan 'Fırat' ile 'Filiz', Evcilik'e gider. Oteli işleten 'Özkan' ve yaşı ondan hayli küçük eşi 'Aysun' ile tanışırlar. 'Özkan' ile 'Aysun' arasında çok doğal, sınırsız bir aşk vardır. Birbirlerine takma isimlerle 'Kınalı' ve 'Duman' diye hitap ederler. 'Filiz' ve 'Fırat', köylü çiftin aşkına özenir, onların aksanını komik bulup, bir oyun gibi onları taklit ederler ama 'Aysun' ile 'Özkan' bu oyuna şahit olunca kendilerini aşağılanmış hisseder ve Evcilik cinsel, sınıfsal ve kültürel gerilimlerin savaş alanı haline gelir.

        Yapımını Meddah ve Sky Film’in üstlendiği, yönetmenliğini ve senaristliğini Ümit Ünal'ın yaptığı, başrollerinde ise Öykü Karayel, Fatih Artman, Deniz Işın ve Nejat İşler’in yer aldığı ödüllü 'Evcilik' filminin galası Atlas Sinemasında gerçekleşti.

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        #Evcilik
        #Evcilik filmi
        #Deniz Işın
        #nejat işler
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