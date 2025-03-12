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        Haberler Bilgi Yaşam Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

        Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

        Engelli, yaşlı ya da bakım ihtiyacı olan bireylere bakan vatandaşlara verilen evde bakım maaşının her ay belli tarihlerde ödendiği biliniyor. Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller sorgulanıyor. Hatırlanacağı gibi, ocak zamları ile birlikte evde bakım aylığı tutarı da artış gösterdi. Peki, Mart 2025 evde bakım maaşları yatırıldı mı, ne zaman yatacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 10:53 Güncelleme: 12.03.2025 - 10:55
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        Evde bakım maaşı araştırmaları yeni ayın gelmesiyle hız kazandı. Her ay belirli tutarlarda ihtiyaç sahiplerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardım ödemesinin yatırıldığı iller SMS ve e devlet ekranı üzerinden sorgulanabiliyor. Peki Mart 2025 evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

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        EVDE BAKIM MAAŞI MART AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Evde bakım aylıkları her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Evde bakım maaşlarının durumu ise https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu adresinden sorgulanabiliyor.

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        SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

        Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

        e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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