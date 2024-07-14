Eve çağırıp pusu kurdular: Yeni sevgili eski sevgiliyi öldürdü

Bunun üzerine durumu sevgilisi Fikret Ö.'ye (fotoğraftaki) anlatan kadın, plan yaparak eski sevgilisi Serdar K.'yi evine çağırdı. Evde bulunan Zahide B., Fikret Ö., Seher Ö. ve Emre K. (41) Serdar K.'yi beklemeye başladı.

Bir süre sonra Serdar K., arkadaşı Hakan B. ile binanın önüne geldi. O esnada sokaktan koşarak gelen Emre K., Serdar K.'ye tabanca ile ateş açmak istedi ancak silah tutukluluk yaptı.

Can havliyle binaya giren Serdar K., burada kendisini karşılayan eski sevgilisi Zahide B., onun sevgilisi Fikret Ö. ve Seher Ö.'nün saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran Serdar K., Fikret Ö. tarafından meyve bıçağıyla vücudunun 4 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan adam, birlikte geldiği arkadaşı Hakan B. tarafından özel bir araçla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine götürüldü. Hemen ameliyata alınan Serdar K. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.