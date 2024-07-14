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        Eve çağırıp pusu kurdular: Yeni sevgili eski sevgiliyi öldürdü

        İstanbul Kağıthane'de 50 yaşındaki Serdar K., kendisini evine çağıran eski sevgilisi Zahide B.'nin yeni sevgilisi Fikret Ö. tarafından bina girişinde silahlı saldırıya uğradı. Tabancanın tutukluk yapması sonucu içeriye kaçan Serdar K., bu kez de meyve bıçağıyla defalarca bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Serdar K. hayatını kaybederken, polis 2'si kadın 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 10:45 Güncelleme: 14.07.2024 - 10:54
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        İstanbul Kağıthane'ye bağlı Talatpaşa Mahallesi'nde dün gece bir cinayet işlendi.

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        Edinilen bilgiye göre, sevgili olan Serdar K. (50) ile Zahide B. (fotoğraftaki)bir süre önce ayrıldı.

        Bu süreçte Zahide B., Fikret Ö. ile sevgili oldu. Ancak eski sevgilisinin peşini bırakmayan Serdar K., olay günü Zahide B.'yi arayarak görüşmek istediğini söyledi.

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        Bunun üzerine durumu sevgilisi Fikret Ö.'ye (fotoğraftaki) anlatan kadın, plan yaparak eski sevgilisi Serdar K.'yi evine çağırdı. Evde bulunan Zahide B., Fikret Ö., Seher Ö. ve Emre K. (41) Serdar K.'yi beklemeye başladı.

        Bir süre sonra Serdar K., arkadaşı Hakan B. ile binanın önüne geldi. O esnada sokaktan koşarak gelen Emre K., Serdar K.'ye tabanca ile ateş açmak istedi ancak silah tutukluluk yaptı.

        Can havliyle binaya giren Serdar K., burada kendisini karşılayan eski sevgilisi Zahide B., onun sevgilisi Fikret Ö. ve Seher Ö.'nün saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran Serdar K., Fikret Ö. tarafından meyve bıçağıyla vücudunun 4 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan adam, birlikte geldiği arkadaşı Hakan B. tarafından özel bir araçla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine götürüldü. Hemen ameliyata alınan Serdar K. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Zahide B.'nin evine gelen polis, kapı açıldığında Fikret Ö.'yü kanlar içerisinde buldu.

        Bunun üzerine içerideki 4 şahıs gözaltına alındı. Evdeki Seher Ö.'nün ifadesine başvuran polis, olayda kullanılan bıçağı önce klozete attığını ardından yıkayarak mutfaktaki çekmeceye koyduğunu söyledi. Binada yapılan incelemede ise dairenin su sayacının kutusu içerisinde ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

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        Çalışmaların ardından gözaltına alınan Fikret Ö., Zahide B., Emre K. ve Seher Ö. (fotoğraftaki) emniyete götürüldü.

        Emniyette ifadesi alınan şahıslardan Fikret Ö., Serdar K.'yi kendisinin bıçakladığını itiraf etti.

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        Emre K. ise (fotoğraftaki) silahla ateş açtığını ancak tutukluk yaptığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Fikret Ö., çıkartıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Öte yandan, Emre K.'nin 11 adet, Fikret Ö.'nün ise 2 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

        #İstanbul Kağıthane
        #kanlı pusu
        #cinayet
        #sevgili cinayeti
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