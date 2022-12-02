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Eve Dönüş/Karşılama 5. Yıl sergisi Galeri Diani'de

Bugüne kadar Türkiye'den 5 yılda yaklaşık 160 sanatçının katılımıyla gerçekleşmiş Eve Dönüş/Karşılama 5. Yıl başlığındaki proje-serginin beşincisi İspanya, Fransa ve Portekiz'den sonra Türkiye ayağında yine Galeri Diani'de sergilenecek. Proje-sergi bir 5. yıl kitabıyla taçlanarak sanatseverlerle buluşacak

Eve Dönüş/Karşılama 5. Yıl sergisi Galeri Diani'de

Galeri Diani, 10 Aralık – 30 Aralık 2022 tarihlerinde sanatçı Şükrü Karakuş tarafından düzenlenen, birçok usta ve genç sanatçının 150 civarında 12 x 12 cm boyutunda eserlerinin yer aldığı Eve Dönüş/Karşılama 5. Yıl sergisi sergisine ev sahipliği yapıyor.

Geçtiğimiz pandemi dönemine rağmen ara vermeden devam edilen proje-sergi Türkiye'de sanat alanında sürdürülebilirlik anlamında bir örnek teşkil ediyor ve bu yılki sergi ile birlikte 5. yıl sergisi olma özelliğini taşıyor.

5 yıldan beri Galeri Diani'de yılbaşı zamanı açılan Eve Dönüş/Karşılama sergilerinin bu yılki edisyonunda bir çok önemli sanatçının eserleri sanatseverlerle buluşacak. Ve gelecek yıllarda Galeri Diani'de sürecek olan bu projenin, bugüne kadar sergilenen eserler ve serüveni, 5. yıla özel bir kitap haline getirilerek sanat dünyasına sunulacak.

Yaklaşık otuz yıl önce İspanya'nın Bask bölgesinde bir sanatçı inisiyatifi olarak başlayan 12CM başlıklı sergiler ilk yıllarda küçük bir sanatçı grubunun eserlerini bir araya getirirken her yıl büyüyerek devam etti ve diğer ülkelerden sanatçıların da katılımıyla Fransa'ya ve Portekiz'e kadar uzandı; uluslararası, gezici bir kimlik kazandı ve Türk Sanatçıları grubu da sanatçı Şükrü Karakuş'un çabalarıyla bu sergilerin içine dahil edildi. Bu süreç son beş yıldır Galeri Diani'de tamamlanarak bir görsel şölene dönüşürken; sürdürülebilir, ulaşılabilir gerçek sanat adına ve sanatı takip eden, seven izleyenlere büyük bir imkan sağlıyor.

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