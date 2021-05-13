Everest'e tırmanan 2 dağcı öldü 0:00 / 0:00

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Organizatör şirket, yaptığı açıklamada, Everest Dağı'nın zirvesine tırmanmaya çalışan ABD'li ve İsviçreli dağcıların dün yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Tur organizatörlerinden Chhang Dawa, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, İsviçreli dağcı Abdul Waraich'in (41) zirveye tırmanmayı başardığını ancak yorgun düşmesi sonucu zirve yakınlarında öldüğünü belirtti.

Dawa, bölgeye oksijen tüpü ve gıda maddeleri gönderdiklerini ancak Waraich'yi kurtaramadıklarını bildirdi.

Şirket, ABD'li dağcı Puwei Liu'nin (55) ise Everest'in tepesinde yer alan ünlü Hillary Step kayalığına ulaştığı ancak "kar körlüğü" ve "yorgunluk" nedeniyle zirveye en yakın kamp olan "Kamp 4'e" geri iniş yaparak burada ölüme yenik düştüğü bilgisini paylaştı.

8 bin 849 metre yükseklikteki Everest'te 1920'den bu yana 200'den fazla kişi yaşamını yitirdi.