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Everest filmi konusu nedir? Everest filmi oyuncuları kimler? Everest filmi hikayesi gerçek mi?

Everest filmi konusu merak ediliyor. Everest filmi yönetmenliğini Baltasar Kormákur'un yaptığı 2015 tarihli 1996 yılında Everest'te meydana gelen gerçek bir hikayeden uyarlandı. İzleyiciler "Everest filmi oyuncuları kimler?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Everest filmi konusu

Everest filmi konusu nedir? Everest filmi oyuncuları kimler? Everest filmi hikayesi gerçek mi?

Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak filmin senaryosu William Nicholson ile Simon Beaufoy tarafından yazıldı. Everest filminin yönetmenliğini ise Baltasar Kormákur üstlendi.

EVEREST FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Everest filminin çekimleri, Nepal'de, Everest'in uzantılarında, İtayan Alplerinde, Roma'da bulunana Cinecitta ve İngiltere'deki Pinewood stüdyolarında gerçekleştirildi.

EVEREST FİLMİ KONUSU NEDİR?

Everest'e tırmanmakta olan iki ayrı dağcı ekibinin karşılaştığı yoğun kar yağışı, büyük bir felaketin habercisi olur. Kar fırtınası her zamankinden daha şiddetlidir ve herkes için büyük bir hayat mücadelesi başlamış olur.

EVEREST FİLMİ OYUNCULARI

Jason Clarke - Rob Hall
Jake Gyllenhaal - Scott Fischer
Josh Brolin - Beck Weathers
John Hawkes - Doug Hansen
Robin Wright - Peach Weathers
Emily Watson - Helen Wilton
Michael Kelly - Jon Krakauer
Keira Knightley - Jan Hall
Guy Cotter - Sam Worthington
Andy Harris - Martin Henderson
Dr. Caroline Mackenzie - Elizabeth Debicki
Anatoli Boukreev - Ingvar Sigurðsson
Ang Dorjee - Ang phula Sherpa
Mike Groom - Thomas M. Wright
Neal Beidleman - Tom Goodman-Hill
Lene Gammelgaard - Charlotte Bøving
Lopsang - Pemba Gyalje Sherpa
Tim Madsen - Simon Harrison

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