Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak filmin senaryosu William Nicholson ile Simon Beaufoy tarafından yazıldı. Everest filminin yönetmenliğini ise Baltasar Kormákur üstlendi.

EVEREST FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Everest filminin çekimleri, Nepal'de, Everest'in uzantılarında, İtayan Alplerinde, Roma'da bulunana Cinecitta ve İngiltere'deki Pinewood stüdyolarında gerçekleştirildi.

EVEREST FİLMİ KONUSU NEDİR?

Everest'e tırmanmakta olan iki ayrı dağcı ekibinin karşılaştığı yoğun kar yağışı, büyük bir felaketin habercisi olur. Kar fırtınası her zamankinden daha şiddetlidir ve herkes için büyük bir hayat mücadelesi başlamış olur.

EVEREST FİLMİ OYUNCULARI

Jason Clarke - Rob Hall

Jake Gyllenhaal - Scott Fischer

Josh Brolin - Beck Weathers

John Hawkes - Doug Hansen

Robin Wright - Peach Weathers

Emily Watson - Helen Wilton

Michael Kelly - Jon Krakauer

Keira Knightley - Jan Hall

Guy Cotter - Sam Worthington

Andy Harris - Martin Henderson

Dr. Caroline Mackenzie - Elizabeth Debicki

Anatoli Boukreev - Ingvar Sigurðsson

Ang Dorjee - Ang phula Sherpa

Mike Groom - Thomas M. Wright

Neal Beidleman - Tom Goodman-Hill

Lene Gammelgaard - Charlotte Bøving

Lopsang - Pemba Gyalje Sherpa

Tim Madsen - Simon Harrison