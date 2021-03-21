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HaberlerGündem3. SayfaEvini basıp, kurşun yağdırdı
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Bursa'da evini bastığı husumetlisine kurşun yağdırdı

Bursa'da alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu Türker Kara'nın (38) evini basan Rıdvan K., tabancayla kurşun yağdırdı. Saldırıda yaralanan Kara, tedavi altına alındı. Saldırgan aranıyor

Evini basıp, kurşun yağdırdı
DHA

Bursa'da alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu Türker Kara'nın (38) evini basan Rıdvan K., tabancayla kurşun yağdırdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Rıdvan K., aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Türker Kara'yı akşam saatlerinde telefonla arayıp borcunu istedi. Kara'nın olumsuz cevap vermesi üzerine ikili arasında tartışma yaşandı. Saat 01.00'sıralarında Türker Kara'nın 2. Bakır Sokak'ta bulunan müstakil evine gelen Rıdvan K., yanındaki tabancayla husumetlisine kurşun yağdırdı.

Bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralanan Kara kanlar içinde yere yığılırken, Rıdvan K. otomobille olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşarken, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kara'yı evinde kanlar içinde yerde yatarken bulan sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Kara'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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