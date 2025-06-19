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        Haberler Bilgi Yaşam Evinizi dağınıklıktan kurtarın: Adım adım pratik düzen rehberi

        Daha temiz, daha ferah, daha sade: Evde yaşam kalitenizi artırmanın yolları

        Her gün daha düzenli ve huzurlu bir eve uyanmak mümkün! Basit ama etkili alışkanlıklarla hem yaşam alanınızı ferahlatabilir hem de zihinsel rahatlık sağlayabilirsiniz. İşte evde düzeni sağlamak için uygulayabileceğiniz kolay yöntemler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 11:30 Güncelleme: 19.06.2025 - 11:30
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        Evinizi baştan aşağı toplamak gözünüzde büyüyorsa, bu rehber tam size göre. Adım adım ilerleyerek hem zamandan tasarruf edin hem de dağınıklığı kalıcı olarak azaltın.

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        1. TÜM ODALARI HAVALANDIRIN

        Her güne evin tüm camlarını ve pencerelerini açarak başlayın. Böylece birikmiş karbondioksit ve kirli havayı dışarı atarak, içeriye temiz ve taze hava girmesini sağlarsınız. Bu basit alışkanlık sadece evi ferahlatmakla kalmaz, aynı zamanda nemden kaynaklanabilecek küf oluşumunu da engeller. Düzenli havalandırma, evinizde daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturur.

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        2. YÜZEYLERİ TEMİZ TUTUN

        Etrafı dağınık gösteren ıvır zıvırları dolaplara, çekmecelere ya da saklama kutularına yerleştirerek göz önünden kaldırın. Tezgâh gibi açık alanlarda eşyaları bırakmak, hem görüntü kirliliği yaratır hem de temizlik süresini uzatır. Unutmayın: Dağınık bir yüzeyde eklenen yeni bir nesne göze batmazken, boş bir yüzeydeki tek bir eşya bile hemen dikkat çeker.

        3. YATAKLARI TOPLAYIN

        Güne başlarken yapacağınız ilk işlerden biri yatakları toplamak olsun. Bunu alışkanlık haline getirdiğinizde, yatak odanızın düzenli kalması için ekstra çaba harcamanıza gerek kalmaz. Her gün birkaç dakikanızı ayırarak, zamanla büyük bir temizlik yükünü hafifletmiş olursunuz.

        4. ORGANİZASYON MERKEZİ OLUŞTURUN

        İster "komuta merkezi" ister "organizasyon alanı" deyin, evinizde alışveriş listelerini, haftalık yemek planlarını ve yaklaşan etkinliklerinizi takip edebileceğiniz bir bölüm oluşturun. Bu alan, günlük işlerinizi kolaylaştıracak ve sizi mental olarak rahatlatacaktır.

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        5. TEHLİKE BÖLGELERİNİ TESPİT EDİN

        Her evde eşya birikimine yatkın bazı alanlar vardır. Örneğin; kapı girişleri, faturaların, anahtarların ya da çantaların bırakıldığı yerler bu tür alanlardandır. Evinizi baştan sona video çekerek dolaşın. Bu kayıtlar, karışıklık yaşanan "tehlike bölgeleri"ni fark etmenize yardımcı olur ve düzenlemeniz gereken yerleri önceliklendirmenizi sağlar.

        6. İSTİFLEME GEREÇLERİ KULLANIN

        İstifleme kutuları, yerden tasarruf etmenin ve nadiren kullanılan eşyaları düzenli saklamanın en pratik yoludur. Aynı tarzda ve renkte kutular tercih ederek görsel uyumu sağlayabilirsiniz. Farklı boyut ve stillerdeki kutular düzen yerine karmaşa yaratabilir.

        7. RAF KULLANIN

        Dolapların üst kısımlarında boşluk varsa, buralara monte edilebilen ek raflar alarak ekstra saklama alanı yaratabilirsiniz. Böylece hem yerden tasarruf eder hem de eşyaları kolay erişilebilir şekilde düzenlersiniz.

        8. DOLAP İÇİNDE SEPET VE KAPLAR KULLANIN

        Eşyalarınızı sepet veya kaplara ayırmak, benzer türdeki ürünleri bir arada tutmanızı sağlar. Taşınabilir bu kaplar, temizlik ve düzenleme işlerini çok daha kolay hâle getirir. Aynı yöntem buzdolabında da geçerli: Saklama kapları sayesinde hem yerden tasarruf eder hem de temizlik süresini kısaltırsınız.

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        9. ÇEKMECELERİ BÖLÜN

        Çekmece düzenleyiciler kullanarak küçük eşyaları kategorilere ayırın. Böylece her şeyin yeri belli olur ve karışıklık önlenir. Hazır bölücüler alabileceğiniz gibi, eski telefon kutusu ya da parfüm kutuları gibi malzemelerle kendi bölmelerinizi de kolayca yapabilirsiniz.

        10. DİKEY DÜZENLEMEYİ KULLANIN

        Tencere kapakları, fırın tepsileri ve benzeri uzun eşyaları dikey olarak yerleştirerek dolap içlerinde düzeni koruyabilirsiniz. Dergilikler ya da bulaşık kurutucular bu iş için harika alternatiflerdir.

        11. EVDE BİR KALABALIK KÖŞESİ BELİRLEYİN

        Bazen bazı eşyaların nereye ait olduğunu bilemezsiniz. Bu durumda onları gelişi güzel bir yerlere bırakmak yerine, evin daha az kullanılan bir köşesini "kalabalık alanı" olarak belirleyin. Bu geçici toplama alanı sayesinde sık kullanılan yerler daha düzenli kalır. Ayda bir bu köşeye dönerek detaylı bir eleme ve yerleştirme yapabilirsiniz.

        Görsel Kaynak: istockphoto

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